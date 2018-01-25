美國航空股周三大跌 巴菲特1天損失逾7億美元

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏 (Berkshire Hathaway) 公司，在美國四大航空均有高額投注。不過，航空股周三 (24 日) 大跌，讓波克夏 1 天內就損失逾 7 億美元。

據《CNBC》報導，由於對整體航空業獲利的擔憂，美股航空股周三均大跌，聯合航空 (UAL-US) 重挫 11%。美國航空 (AAL-US) 大跌 6%，西南航空 (LUV-US) 與達美航空 (DAL-US)，均有約 5% 的下挫。

聯合航空走勢

波克夏在四大航空均有高額持股，以周二收盤計算，折合市價約 110 億美元，而這波的跌幅，讓他們所持的部位大虧 7.27 億美元。

這波大跌的「元凶」，在聯合航空提出了一個未來 3 年擴大運能的積極計畫。依此計畫，雖然目標是讓公司增加淨利率及擴大營收，原本是想提升投資人信心。但投資人認為如此大動作，可能引起航空業新一輪價格戰，在對未來低票價、高成本的憂心下，反而拋售股票。

波克夏在 2016 年年底，選擇大舉進駐航空業。巴菲特去年 2 月在接受《CNBC》採訪時指出，航空業已經有一個世紀表現不好，他希望他們可以像芝加哥小熊隊，順利擺脫長達 1 世紀的低潮，在之後創下佳績。