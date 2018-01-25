貴金屬盤後─美元觸及三年低點 黃金大幅收高19.60美元

黃金價格週三上漲，並創逾一年收盤高點。川普政府官員談話支持美元轉弱，美元因而下跌至三年低點，支撑了黃金走高。

2 月黃金上漲 19.60 美元，或 1.5%，收於每盎司 1356.30 美元，創 2016 年 8 月 18 日以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。

美國財政部長梅努欽說，美元疲弱有利美國貿易。該談話使得追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 1% 至 89.244，自 2014 年 12 月以來首度跌破 90 大關，支撑了黃金上漲。

分析師說，擔憂美國財政惡化，美元下跌，對黃金構成了支撑。

黃金近二年上漲了 22.77%，同一時期，S&P 500 大漲了 36.38%。兩者走勢相反的觀點遭到顛覆。

有技術分析師指出，梅努欽亦說預期經濟成長，長期而言，將能支撑美元。

2 月 8 日，美國政府預算將耗盡，屆時若預算法案獲得通過，投資人可能難再賣出美元。但現在美元持續疲弱，有助支撑黃金。

其他金屬交易方面，3 月白銀上漲近 58 美分，或 3.4%，至每盎司 17.489 美元。3 月銅上漲 3.8% 至每磅 3.229 美元。

4 月白金上漲 0.8% 至每盎司 1015.80 美元。3 月鈀金上漲 2%，收於每盎司 1106.30 美元，創 1984 年以來最高收盤水準。