投資者對市場擔憂 大幅買入黃金ETF避險

美元下跌至 3 年低點，對黃金構成了支撐，黃金價格在 24 日上漲，並創逾一年的收盤高點，而同時投資者選擇購買黃金 ETF 避險，全球最大的黄金 ETF 基金 - SPDR 黃金指數基金在過去一週湧入大量資金。

SPDR 黃金指數基金過去一年價格走勢

根據 FactSet 的數據，SPDR 黃金指數基金 (SPDR Gold Shares GLD) 在過去一周湧入 8.736 億美元的投資，這是所有美國上市 ETF 中，在此期間的第 4 高的流入量，僅落後 3 大基礎股票型基金，包括市場中最大的 ETF- SPDR S&P 500 指數基金。

在過去的 12 個月中，SPDR 黃金指數基金的資金流入量為 19.9 億美元，代表過去一週的流入量占近一半，投資者的大幅買入活動，也使該基金的資產達 363 億美元，為 2016 年 11 月以來最高的水平。

而安碩黃金信託 ETF(iShares Gold Trust ETF)，過去一周流入的金額為 1.86 億美元，過去一年則為 22 億美元。黃金 ETF 在 2017 年上漲 12.8%，為 2010 年以來表現最好的一年。

黃金與黃金基金的上漲，部分原因為美元下跌，美元在過去的 12 個月中，與其主要競爭對手相比，下降了 11%。此外，隨著投資者對美股的擔憂程度提升，他們選擇購入黃金避險。

另一方面，債券的收益率預期將會持續上漲，這代表著債券價格將下跌，當其他投資的回報率，可能低於過去的水準，或者回報率可能為負時，投資者可能會將黃金當成避險工具。

DataTrek Research 的共同創辦人 Nicholas Colas 於 24 日寫道：「現在是考慮在投資組合中，加入甚麼產品做為避險工具的時候。」他認為下列 5 種情況，將可能會傷害股市，分別為：貿易戰爭、無預警的軍事衝突、股市價格回落、通膨恐慌以及與商品價格有關的經濟衝擊。