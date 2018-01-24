美國打出貿易制裁大旗，中國不會坐以待斃將「以眼還眼」

【財訊快報／陳孟朔】雖然美國總統川普打出貿易的大旗，但全球第二大經濟體的中國也非吳下阿蒙，等著挨打。彭博報導，中國在貿易爭端問題上一向「禮尚往來」，在川普政府決定就太陽能面板和洗衣機徵收高關稅後，中國可能來個「以眼還眼、以牙還牙」(tit-for tat retaliation)。美國貿易代表辦公室週一 (1 月 22 日) 發聲明批評，中共利用官方資助、奬勵等方式發展太陽能面板產品的製造業，以求「搶占全球市場」。美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 更預告，類似的措施將「陸續有來」。



對此，中國商務部週二對這兩項關稅作為表達強烈不滿，稱其為貿易救濟措施的濫用，同時呼籲美方克制使用貿易限制措施，這兩項關稅並非專門直接針對中國，但中國是全球最大太陽能面板生產商，還包括去年出口 2100 萬台洗衣機，金額高達 30 億美元。



中國的經齊實力讓中國國家主席習近平領導的政府有足夠的籌碼給予反擊，可能的手段包括減少購買美國產品、以及對有大量中國業務的美國公司展開徵稅和反托拉斯調查。



根據報告，美國宣布對進口太陽能面板和大型洗衣機分別採取為期 4 年和 3 年的全球保障措施，對太陽能面板及組件第一年徵收 30% 的懲罰性關稅，對大型洗衣機在限額部分內第一年徵收 20% 的關稅。



中國是全球最大的太陽能面板產品製造國，是本輪美國反傾銷和反補貼政策的最大衝擊對象。對此，中國外交部發言人華春瑩更指美方決定「錯誤」。



對中方的強烈反應，外界認為中方是擔憂美方有更多的貿易制裁措施，引發中美貿易戰。英國廣播公司 (BBC) 駐上海記者白洛賓 (Robin Brant) 表示，美國總統川普只不過是在兌現他的競選承諾，因此中方應該不會感到驚訝。他認為，中方反應只是表露北京當局對美方的「極度不滿」，而這可能是中美貿易戰的開始。



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