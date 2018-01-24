調查：中國白領階級2017年終平均約33K

中新經緯今 (24) 日在搜狐科技報導， 智聯招聘公布「2017 白領年終獎調查」結果， 此次調查數據顯示，2017 年全國白領年終總體均值為 7278 元人民幣 (約台幣 33311 元)， 按城市看，上海為 2017 年白領年終均值最高的城市，達 11913 元 (約台幣 54525 元)；如果以行業來看， 能源、礦產、環保業白領的年終均值最高，為 9865 元 (約台幣 45152 元)。

2017 年已經告終，職場中的白領們也開始盤點一年的經濟成績和收獲，年終獎就是過去一年白領們工作成果的最直接體現。 根據該調查結果顯示，2017 年白領年終獎發放程度和滿意度出現大幅增長，遠高於過去兩年；同時，白領對年終獎的重視程度也到達歷史峰值。

此次調查數據顯示，2017 年全國白領年終獎總體均值為 7278 元人民幣；分城市看，上海奪去了北京去年第一的地位，成為 2017 年白領年終獎均值最高的城市，達到 11913 元 人民幣 ；寧波和北京則分列二、三位。

分行業看，能源 / 礦產 / 環保行業白領的年終獎均值最高，為 9865 元 人民幣 ，其次是 IT / 通訊 / 電子 / 互聯網的 8801 元 人民幣 。

圖片取材自搜狐網

2016 年排名第一的金融業，2017 年則跌至第四，或與去年金融行業監管趨嚴有關。2016 年排名第二的房地產 / 建築業 2017 年則跌至第五，無疑也受到樓市調控政策的影響。文體教育 / 工藝美術行業的年終獎均值延續 2016 年的低迷態勢，2017 年依然在所有行業中排名最後，僅有 5578 元 人民幣 。

在本次調查中，參與調查的白領有 66% 表示能拿到年終獎，高於 2016 年的 39.5%；10% 的白領表示可能拿到年終獎；沒有年終獎的只有 24%，相比 2016 年的 50.9% 均有較大改善。

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會有因為年終獎而跳槽的白領嗎？調查發現，年終獎對白領工作穩定性和忠誠度的影響越來越深，有無年終獎也成為跳槽與否的關鍵因素。2017 年，有 56.6% 的白領明確表示年終獎將是決定自己是否跳槽的重要因素。

此外，該調查顯示，在獲得年終獎的人群中，現今仍為年終獎的主要形式，有 84.5% 是以現金的形式發放，這一比例明相較 2016 年的 95.2% 有所下降，而實物和股票發放年終獎的比例則較前一年有不小提升，分別達到 25.1% 和 8.2%。