IMF調升中國成長預期 專家：背後最重要的故事是消費

國際貨幣基金 (IMF) 提高了對中國今年經濟增長的預測，而中國消費者將在這當中扮演重要的角色。

據《CNBC》報導，私募股權公司弘毅投資 (Hony Capital) 執行長 John Zhao 表示，他認為 IMF 的預測相當務實。根據 IMF 最新預測，中國今年經濟成長可達到 6.6%，高於去年 10 月預估的 6.5%。

IMF 上調經濟成長的部分原因，是認為中國為持續追求成長，可能減弱打擊債務的力度。

本月早前公布的官方數據，2017 年中國 GDP 增長 6.9%，輕鬆超過 6.5% 的官方目標。

Zhao 在世界經濟論壇受訪時指出，IMF 的預測相當合理，並使用了「較可持續」的衡量標準，主要是中國的經濟仍然在重組轉型。

Zhao 認為，中國仍然是世界工廠，特別是很多都轉向了「新經濟」。從新經濟的角度，中國還是全球最好的消費市場，這裡擁有最多的中等收入人群，而且還在快速成長，到處購物，而且這樣的趨勢還在持續。

他強調，中國多年以來試圖從製造業為主導的增長模式，轉向以國內消費產品和服務為主導，已經有成效。而政府通過供給側改革，來解決產能過剩問題的努力，也有積極的成果。

對 Zhao 來說，中國做為全球最大的消費市場，地位已經更加明確，「關於中國成長的真正故事就是消費」。

