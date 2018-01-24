千呼萬喚始出來！蘋果HomePod本周五起預售

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備受關注的蘋果智能音箱 HomePod 終於要上市了。

1 月 23 日，蘋果美國網站宣布，其智能音箱 HomePod 將於 2 月 9 日開售，本周五起美國、澳洲和英國三地的蘋果線上商店和實體店接受預定；今年春天將在法國、德國相繼開售。目前，HomePod 在美國的售價為 349 美元，其它地方的價格尚未公布。

蘋果方面還披露了 HomePod 手勢控制功能的更多細節，比如喚出 Siri 和音樂播放控制。此前，蘋果已證實用戶可以輕觸 HomePod 頂部來播放、暫停、切歌、調節音量，以及長按與 Siri 會話等功能。當 Siri 處於命令監聽狀態時，會有一組動態的彩色 LED 波形閃現。單次輕觸可以開始播放或暫停音樂，雙擊可以切歌、三擊則可返回前一首。

HomePod 音箱是蘋果公司在去年 WWDC 大會上發布的新品之一，其搭載 A8 處理器，內含 7 個高音揚聲器和 1 個低音炮，頂部則是 6 個列陣麥克風，有白色和太空灰兩種。該音箱與 iPhone 5s 和更新版本的 iPhone 機型、iPad Pro、iPad Air 和其更新版本、iPad mini 2 和其更新版本，以及運行 iOS 11.2.5 的 iPod touch(6 代) 都相互兼容。

蘋果營銷總監 Phil Schiller 向外稱：

HomePod 是我們創造的一種神奇的新音樂體驗。它不僅搭載了先進的音頻技術，如波束成形高音揚聲器、高低音揚聲器和自動空間感知，還與整個 Apple Music 條目和最新的 Siri 語音助手相集成。在簡單、美觀的設計外形下，其能提供有趣的使用體驗。我們非常高興 HomePod 能進入大家的家庭、工作以及生活。

而在蘋果之前，亞馬遜和谷歌均闖入了智能音箱這個風口，並形成了一定優勢。

「勁敵」——亞馬遜 Echo、谷歌 Home

2014 年 11 月，亞馬遜 Echo 對外公布。2015 年 6 月，該音箱開始公開售賣，當年銷量約 250 萬台。截至 2017 年聖誕購物季前，其銷量已經超過 2000 萬。其中，Echo Dot 由於價格較低，占據了全部銷量的一半以上。就在宣布推遲 HomePod 發布之際，亞馬遜 Echo 還趁着聖誕節購物季大賣了一輪。

Strategy analytics 的數據顯示，雖然亞馬遜 Echo 的市場市佔率在降低，但其仍然具有絕對領先優勢。

隨著這幾年的發展，Echo 也已經積累了 10000 個第三方技能，具備所有必要的應用程序，從訂餐到叫出租車。

全天待命的 Echo 為智能家居帶來了一場革命。智能語音的使用，讓消費者對 Echo 的控制變得更為簡單。僅僅對着 Echo 助手 Alexa 下達指令，就能夠實現控制。每一位家庭成員只需要在合理範圍內對着 Echo 大聲說話，就可以不用經過允許或者下載應用來控制一系列的兼容產品。

目前，亞馬遜的兼容列表已經遠遠超過了蘋果。

就在蘋果發布 HomePod 時，谷歌的智能音箱 Home 已經發布了一年之久，並具備了場景功能，谷歌方面稱其為「快捷鍵」。

起初，谷歌 Home 並沒有想同 Echo 直接競爭，僅僅提升了娛樂功能。但很快，Home 就在多樣性方面追趕了上來，谷歌內置於 Home 中的語音助手反應也比 Alexa 更為靈活。此外，谷歌 Home 還可以識別說話人是誰，並且根據說話人不同提供不同的反饋。使用者甚至可以訓練 Home，當詢問到私人問題的時候，比如說問到約會時間和工作出行路線時，Home 可以根據說話人不同提供不同的答案。只是這一功能還有待完善，安全性仍需提升。如今，谷歌 Home 也在智能音箱領域占據了一席之地。

蘋果 HomePod 此番進入，預計將會對目前兩家獨大的格局造成衝擊。市場分析公司卡納利斯本月初發布報告預測，2018 年將是智能音箱普及的「決定性年份」，預計全年智能音箱全球出貨量將達 5630 萬台。未來三家將會如何瓜分智能音箱這塊領域，只能交給時間來檢驗了。

『新聞來源／華爾街見聞』