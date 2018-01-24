特斯拉「小目標」能讓馬斯克當首富 但看到這個細節就尷尬了……

摘要：十年績效方案的規則設置讓特斯拉的「小目標」變得非常耐人尋味——理論上看，只要市值和營收達到最高目標，那麼利潤只需達到中位目標即可兌現全部獎勵。所以，這是否意味著馬斯克只要把精力重點放在股價和收入上就基本可以了？

新的一年，特斯拉用「十年績效方案」重新定義了我們常掛在嘴邊的「小目標」，而規則的設置讓這個「小目標」變得非常耐人尋味。

本周二特斯拉公布的一項十年績效方案讓其創始人馬斯克（Elon Musk）再度成為市場焦點。如果特斯拉在未來十年中成功實現方案中的終極里程碑，馬斯克因此而登頂全球首富。

按照目標中最高一級 6500 億美元市值計算，這筆期權獎勵的價值將高達 780 億美元，加上馬斯克目前已持有的特斯拉股票（約占總股本 27%），其所持近 40% 比例的特斯拉股票將價值逾 2600 億美元。

這項方案中有兩個層面的目標設定：1. 公司市值；2. 營收 & 利潤。



（數據來源：特斯拉官網；製圖：華爾街見聞張一葦）

要想實現最終目標，馬斯克需要像遊戲闖關那樣讓自己的獎金「逐級解鎖」，這個遊戲的玩法是這樣的：

設定 12 個公司市值目標（上圖左區），市值每增加 500 億美元，期權獎勵就隨即「有條件」解鎖 170 萬股。最高市值目標達到了 6500 億美元，對馬斯克個人的期權獎勵最高也達到了 2030 萬股。

「有條件」解鎖的意思是，市值增加 500 億美元的同時，還要完成「營收 & 利潤」16 個裡程碑中的一個，才能完全實現獎勵。

換句話說，完成 6500 億美元市值目標的同時，還要達到 16 個營收 & 利潤目標中的 12 個（上圖右區），「遊戲的終極大 Boss」才能被打倒。

這樣的規則設置讓馬斯克這個十年「小目標」變得非常耐人尋味——理論上來看，只要特斯拉市值達到 6500 億美元、營收達到 1750 億美元，那麼利潤只需達到 60 億美元即可兌現 2030 萬股期權。（解鎖了上述 8 個營收目標和 4 個利潤目標）

所以，這是不是意味著馬斯克只要把精力重點放在特斯拉股價和營業收入上漲方面就基本可以了？

特斯拉公布這一方案之後，摩根士丹利分析師表示，這是特斯拉創始人馬斯克「雄心勃勃的市場工具」，旨在為特斯拉吸引更多投資和人才，「想要抓住牛市的精神所在」。「這一舉動與其說是對馬斯克本人的財務激勵，不如說是對於投資者的信心激勵。」

『新聞來源／華爾街見聞』