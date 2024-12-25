AMD、輝達注資xAI 馬斯克能否撼動四強競爭格局？

鉅亨網編譯許家華 2024-12-25 07:35

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馬斯克創辦的 AI 初創公司 xAI 周一 (23 日) 又籌集了 60 億美元，以強化 AI 競爭能力，AMD (AMD-US) 和輝達 (NVDA-US) 在此次融資中扮演的角色凸顯了晶片製造商與其客戶之間的複雜關係。

先前報導融資總額 50 億美元，公司估值為 500 億美元，但根據 xAI 的最新公告，總額超過 50 億美元，AMD 和輝達也參與了該輪融資，且得到了來自美國風險投資家以及沙烏地阿拉伯和卡塔爾等地投資基金的支持。

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AMD 和輝達的參與意味著這些晶片公司正在直接資助一個與他們主要客戶（如微軟、谷歌、Meta 和亞馬遜）競爭的對手。雖然這一決定看似出乎意料，但對於這些晶片公司來說，保持選擇的靈活性是明智之舉。這四家大型科技公司（通常被稱為「超大規模業者」）都在與博通 (Broadcom) (AVGO-US) 和 Marvell Technology (MRVL-US) 等公司合作，開發自家的處理器。

與馬斯克及其 xAI 保持密切聯繫，將使 AMD 和輝達在其他客戶越來越依賴客制晶片的情況下，依然擁有穩定的買家。此外，這也意味著他們可以展示其技術在訓練和實施最先進的人工智慧模型方面的潛在優勢。

xAI 計劃在其位於田納西州孟菲斯的超級電腦設施中配備至少 100 萬個圖形處理單元 (GPU)。根據當地商會的最新聲明，該公司已經表示，計劃使用 20 萬個輝達的 Hopper AI 晶片來訓練其 Grok AI 模型的頭兩個版本。

xAI 當前尚非 AI 服務供應商的主要業者，根據《華爾街日報》報導，該新創公司近期公布，其年營收預計超過 1 億美元。相較產業大型業者，OpenAI 預計今年營收近 40 億美元。

然而，如果馬斯克在建立最大的 AI 數據中心上的賭注成功，並推出具有殺手級應用的技術，這一局面可能會發生改變。