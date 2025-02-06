谷歌取消多元化聘僱目標 跟隨川普砍了DEI計畫

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-06 16:10

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Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 宣布，將取消僱用更多少數群體員工的目標，並將審查部分「多元、平等及包容」（Diversity, Equity and Inclusion，簡稱 DEI）計劃，成為美國總統川普上任後，又一家縮減多元計畫的美國企業。

Alphabet 週三 (5 日) 向員工發出電郵，表示 2020 年設定了招聘目標，要增加僱用少數族群，以達成符合人口比例的僱用目標，「但未來將不再設立願景目標」，信中還表示正在評估是否繼續發佈年度多元化報告。

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DEI 計畫是隨著美國民權運動和女權運動等社會改革而逐漸形成的概念，旨在防止因性傾向、種族、宗教、性別等身分產生的歧視，以促進多元、公平與包容的職場環境。

川普上任後，簽署了行政命令要求全面廢除聯邦機構的 DEI 計畫，已有許多企業跟進。