【港股解碼】世茂房地產：投行紛紛給予正面評級，利潤預期增漲40%

港股市場關於內房股板塊最近瘋狂吸金，根據智通數據統計，前個交易日，全部港股中獲資金關注並呈現淨流入態勢的板塊分別為房地產板塊、軟體服務板塊、銀行板塊、其他金融板塊以及保險板塊。值得注意的是，房地產板塊以25.9億港元的淨資金流入額成為所有板塊中最受資金關注的佼佼者。

縱眼觀望，港股市場內房股一片喜態，然而今日讓筆者眼前一亮的則是世茂房地產（00813-HK），作為眾多房地產商大軍中的一員，世茂房地產近日股價走勢漲勢如虹，趨勢明顯加速上揚，連連創下階段性新高，在昨日，又以25.2價位刷新紀錄。

投行給予正面評級，業績預期大增

就在股價扶搖直上、綻放姿色的同時，各投行紛紛給予世茂房地產正面評級。其中投資銀行大和資本市場上調其評級，並且對目標價也有調高的預期，評級方面由“跑贏大市”上調為“買入”評級。而目標價位由20.72元上調至25.5元，上調幅度為23%。在銷售額方面，大和資本給予預期，預計世茂房地產銷售額在2018年達到1410億元人民幣，同比增長40%。同時，摩根士丹利對世茂房地產給予“增持”評級，預期世茂房地產股價上漲。瑞信也給予世茂房地產“跑贏大市”評級。

更為利好的消息是，世茂房地產於2018年1月22日發佈正面盈利預告，預期公司截至2017年12月31日止年度股東應占利潤較去年將有約不小於40%的增長，增長主要來自於該公司核心業務的利潤增加以及人民幣兌換美元的匯兌收益。

新年伊始，公司被給予種種期待，不知2018年，世茂房地產是否真的能頂起光環。不管能否頂起光環，我們不妨先將目光瞄向被給予光環和期待的本身。在受各投行紛紛給予正面評級的背後，世茂房地產有哪些亮眼的表現呢？

土地規模“更上一層樓”

擴充土地規模，積極拿地，已然成為房地產企業的共識，相比2016年，2017年樓市整體褪溫，歡愉的樓市盛宴過後，眾多房地產企業將目光瞄向擴充體量與規模，世茂房地產也不例外。

據公開消息，世茂房地產2017年在土地市場上先後投入資金超過600億元，相比2016年，增漲幅度達一倍。在城市佈局方面，世茂房地產將著重點致力於一二線城市，同時對需求旺盛的三四線城市也有相應的佈局，另外，世茂房地產對深耕地產有明確的佈局，像北京、香港、廣州等地，都有世茂房地產佈局的優質地產。

在積極擴充土地資源的同時，世茂房地產以二手並購、勾地等策略，有效地降低了成本代價。

正如公司在2017年4月20日以收購目標公司的方式收購土地，世茂房地產的間接全資附屬公司以人民幣23.25億元收購目標公司，獲得目標公司持有的相關土地以及非專案土地的土地使用權。諸如此類，足以體現世茂房地產在土地上佈局的用心。

良好的業績支撐

公司於2018年1月9日發佈了“2017年12月未經審核營運數據”，12月份合約銷售額為12067百萬元人民幣，較2016年同比上漲101%。12月份的合約銷售面積為750482平方米，較2016年12月的435908平方米同比上漲72%.

而截至2017年12月31日止全年，世茂房地產累計銷售總額約為人民幣1007.7億元，累計銷售面積合約6062186平方米，較2016年分別同期上漲48%、23%。

無論是從已披露業績，還是從公司的業績預期，還是從各大投行的正面評級，都彰顯著世茂房地產2018年向好的一面。

隨著2017年的收關，房地產企業的相關統計數據隨之被整體出來。

（圖源：克而瑞）

據克而瑞2017年1月至12月中國房地產企業統計，世茂房地產在銷售金額、銷售面積、權益金額分別為1010.2億元、604.9萬方、881.9億元。在200強房地產企業中排名費別為第16名、第25名、第15名。在TOP200中，世茂房地產排名居於前列，然而，相比於房地產龍頭企業，世茂房地產還有很長的一段路要走。

■ 作者｜王潤萍

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