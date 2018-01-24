人民幣國際化進程突然加快步伐？

這是一年多以來首筆高收益離岸人民幣債券，發行人是印度的IL&FS Transportation Networks(ILFT.NS).

此外，香港的人民幣存款觸及逾一年高點。德國央行則表示，將把部分外匯儲備兌換成人民幣，該行是亞洲之外最早把人民幣納入外匯儲備的央行之一。

出現這些跡象之時，適逢人民幣持續上漲，本月人民幣兌美元漲至逾兩年高點。分析師以及中國官員表示，包括中國一帶一路計劃在內的整體趨勢給人民幣國際化提供支撐。

“高收益點心債的發行，是離岸人民幣市場在衰退兩年之後開始覆蘇的跡象，”香港中信銀行(國際)首席經濟師廖群表示。

“像強烈的人民幣貶值預期這樣妨礙國際化進程的因素，已經煙消雲散，現在是見到進程再度發力的時候，”廖群稱。

可以確定的是，參與內部政策討論、但不涉及決策過程的中國消息人士表示，北京方面並沒有推進人民幣國際化的急迫感。

“我們將順應潮流，”一名不願具名的政界消息人士稱。“我們不會太過用力地推進。這將會是個長期進程。”

2015年時，由於中國大舉幹預市場以避免當時的股市大跌引發金融危機，海外對人民幣的興趣大減。監管機構收緊管控，防止資本流出中國。不過2017年中國的資本外流得到控制。

印度基礎設施公司IL&FS本月稍早完成了三年期人民幣債券的發行，定價為8%的收益率。認購金額達到了逾20億元人民幣，凸顯了需求的強勁。

“對點心債的需求正在增加，因人民幣正在獲得增長動能，所以對那些需要在這個市場上融資的公司來說，現在是個好時機，”渣打銀行亞洲債券部門的一位高管Chao Li表示。渣打銀行參與了此次發行。

11月香港的人民幣存款升至5,592億元，創2016年11月以來最高。而香港金管局的數據顯示，人民幣跨境貿易結算量觸及17個月高位。

分析師表示，更廣泛來說，中國“一帶一路”項目將為人民幣的廣泛使用提供支持。新華社1月15日援引中國人民銀行副行長殷勇的話稱，一帶一路倡議為人民幣國際化提供了戰略性機遇。

香港星展銀行分析師周洪禮表示，預計一帶一路的許多項目都將“加快步伐，令人民幣國際化從中受益。”

中國央行本月也實行新規，鼓勵企業在跨境交易結算中更多使用人民幣，並支持外國投資者以人民幣在華直接投資。

不過，中國政策消息人士稱，他們預計中國對資本流動的管控不會明顯松動，這可能會限制人民幣在海外使用的增長。

2017年人民幣兌美元上漲了6.8%，為2008年以來最佳年度表現，逆轉了連續三年的跌勢。

中國國際金融有限公司預計，人民幣兌美元今年將升至6.28。人民幣兌美元即期周二在6.4元左右交投。

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