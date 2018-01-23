【港股解碼】塑料制品背後：天長集團的努力

自貝克蘭發明了塑料之後，塑料制品一天天地成爲了我們生活之中必不可少的物品。但是塑料制品背後的注塑模具供應商卻經常是鮮爲人知。

天長集團便是一家一體化的注塑解決方案供應商，在超過17年的時間裏，天長集團一直專注于模具的設計及制作服務以及注塑組件設計及制造服務。近年來，天長集團亦將業務擴充至以OEM方式制造電子煙産品。2018年1月16日，天長集團向香港交易所遞交了招股說明書，在中國注塑模具市場有著無限可能的未來之中，天長集團能否走上新的巅峰?

未來：無限的可能性

來源：天長集團之招股說明書

從上圖可見，從2011年至2015年來看，注塑模具的市場規模（按收益計量）一直在迅速增長。但是在2015年至2016年期間，增長卻出現了明顯放緩，最主要的原因是全球需求的疲軟，出口值下降，影響了注塑模具的出口。

但是隨著經濟持續發展及制造業的發展，在弗若斯特沙利文（獨立市場研究及咨詢公司）的預測之中，中國注塑模具制作按收益計量的市場規模將以11.1%的複合年增長率增長，于2021年達到人民幣1308億元。自2011年至2016年之間，中國注塑模具制作按收益計量的市場規模從529億元增長到了808億元，經過2015至2016年的調整之後，或許中國注塑模具市場或許將迎來又一次的增長高峰，長天集團也將彙入這滾滾的紅塵之中。

財務狀況：好轉中

來源：天長集團之招股說明書

從上圖中可以看出，天長集團在2015年收益與毛利均出現了下降。但是到了2017年，天長集團的業績已經開始逐步回穩。截至2017年8月31日止的八個月期間，天長集團共錄得收益3.64億港元，相比2016年同期同比增長3.15%；錄得毛利8256.5萬港元，相比2016年同期同比增長3.61%。

天長集團的業務主要分爲一體化注塑解決方案和電子煙産品制造兩大塊。造成天長集團在2015年所錄收益大幅下降的一部分原因是上文提到的中國注塑市場的整體情況；另一部分原因則是天長旗下電子煙業務收益出現波動。

天長集團的電子煙業務雖出現波動，但是其毛利率卻一直居高不下，自2014年至2017年之間一直浮動在30%之上。反倒是一體化注塑解決方案從2014年與2015年的21%以上下降到了2016年和2017年的17%不到。究其原因，是天長集團在2016年展開了更多一體化注塑解決方案項以及其于項目初始階段一般錄得的毛利率較低兩大原因所致。或許，隨著中國注塑市場整體規模的發展，天長集團將迎來更加長足的發展。

風險因素：可避還是不可避?

誠然，天長集團的電子煙業務有著較高的毛利率，但是也有著風險。目前，電子煙業務與一體化注塑解決方案爲天長集團貢獻的收益可以說是不相上下。

目前，天長集團的電子煙産品主要以“blu”品牌爲Fontem（2015年6月之前爲LOEC）而生産。對Fontem（2015年6月之前爲LOEC）的銷售額分別占天長集團總收益的42.2%、32.6%、45.1%、43.8%及44.2%。

然而，根據天長集團與Fontem的協議，其並沒有與Fontem取得采購承諾。此外，若是未經Fontem的事先書面同意，天長集團被禁止制造及銷售與爲Fontem制造的産品類似或構成競爭的任何産品。天長集團在其招股說明書中明確表示其電子煙産品的制造絕大部分依賴及將繼續依賴Fontem的訂單。若是天長集團失去Fontem及未能及時物色到替代客戶，或根本未物色，那麽其業務、經營業績及財務狀況將受到重大不利影響。要知道，2015年，天長集團收益下降的其中一大原因便是帝國煙草收購了LOEC而導致天長集團接受的訂單減少了，收益下降了。

以往，天長集團依靠的客戶數量比較有限，失去對任何該等客戶的銷售額或相關銷售額大幅減少，都將對天長集團的經營業績及財務狀況産生重大不利影響。截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度以及2016年及2017年8月31日止八個月。天長集團的前五大客戶分別占其總收益的83.5%、81.7%、83.5%、86.8%及87%。其與若幹主要客戶的關系是在相對比較短的時間內建立的。爲了降低其收益的集中化程度及對有限數目的客戶（包括Fontem）的依賴，天長集團表示將密切監察一體化注塑解決方案行業，並繼續拓寬客戶基礎。風險猶在，但是事在人爲，或許在不斷變化的市場面前，天長集團將迎來新的機會。

■ 作者：施琳慧

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