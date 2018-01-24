注意！Netflix的千億市值可能意味著新的開始

美股大漲，稅改已經不是核心因素了

（瑞信）

1、過去 13 天裡，標普 500 指數在 10 個交易日裡創下歷史新高。鑒於稅收變化對公司利潤的巨大影響，投資者將 1 月份的上漲歸功於企業稅負的減輕並不奇怪。

2、但如果此次稅改是股市上漲的驅動因素，那美國的股市表現理應超過其他地區，從稅改中受益較多的部門（能源，非必須消費品）表現理應超過有較小稅務負擔的部門（醫療保健，科技）然而事實並非如此。因此，似乎經濟和收入的增長才是真正的催化劑，其帶來的上漲更具有可持續性。

3、根據 PMI（採購經理人指數）可以看出，經濟狀況在全球範圍內不斷改善，預期相關經濟增長在 2018 年將繼續保持強勁。此外，數據顯示，每股盈利在較低稅率頒布之前已經開始不斷高漲。

銀行股大漲，但其財報到底如何？

（野村）

1、整體上，銀行的貸款增長依然維持低個位數增長。無論是在消費貸款還是在商業貸款方面，相關貸款增長都低於 2%。

2、但凈利差殖利率則維持相對穩定的狀況。野村預計在 18 年 1 季度的財報中相關銀行將能夠看到凈利差走高的情況（受惠於聯準會 12 月升息）。

3、相關的費用增長才是銀行營收增長真正的驅動力量。在主要銀行中，相關費用增長加速上行，年增率增速 6.1%（17 年第三季這個數字是 1.5%），這驅動整體營收大漲（年增率增長 7.4%）。

4、在經營效率方面，相關指標（效率比）連續 9 個季度上漲。

5、整體上來說，相關的銀行基本顯示出良好的營收增長（雖然貸款增速依然不佳），費用增長依然保持平穩以及良好的信貸水平。野村預計這些強勁的基本面將驅動銀行股繼續上行（伴隨著可能的貸款增速恢復）。野村認為相關的稅改利多及資本回報將有望驅動銀行股 EPS 在 2018-2019 保持 2 位數的增長。

野村投資建議：

CMA 買入 目標價：114 美元

MTB 中性 目標價：204 美元

PNC 中性 目標價：163 美元

RF 中性 目標價：21 美元

STI 中性 目標價：76 美元

USB 中性 目標價：65 美元

WFC 買入 目標價：79 美元

Netflix 市值破千億可能只是新的開始

（摩根士丹利）

1、摩根士丹利認為公司股價的表現取決於其全球會員人數的增長。公司 4 季度財報顯示其在範圍內凈新增用戶人數達到 833 萬人，這高於去年同期的 705 萬人，也高於分析師 640 萬的預期。同時公司給出高於市場預期的指引。

2、Netflix 在北美及國際市場相關的會員高速增長最為重要的意義在於其提供了公司能夠在更多新市場獲得成功的路線圖。同時相關的成功將允許 Netflix 擴大其在內容上的投資同時獲得更高的利潤率。

3、從長遠上看，全球寬頻的普及率提高將增加 Netflix 的可選擇市場，這將推動相關會員成長，並為 Netflix 在全球範圍內提供更多的機會。考慮到公司在原創內容的增長，未來公司 ARPU 有望進一步獲得增長。

摩根士丹利投資建議：買入

目標價上調至 275 美元。

為什麼你該持續押注中國遊戲公司

（瑞銀）

1、瑞銀預計騰訊的網路遊戲前景更加樂觀。以騰訊為代表的中國網路遊戲公司在遊戲維護，商業化和貨幣化進程中不斷創新，2017 年 9 月的一項調查顯示，這些創新幫助他們提高了玩家的參與度和付費占比。

2、相比於其他國家，中國網路遊戲公司通過將遊戲類型擴展到非角色扮演類電腦端，遊戲維護加強提升玩家參與度，開發手游，使得競爭力不斷提高，且相比於其他地區，中國具有更好的社交網路互動和更強大的電子競技增速。

3、由騰訊主導的創新將進一步推動網路遊戲收入增長。騰訊證明了通過其領先的社交平台和營運能力，可以將海外遊戲很好的本土化（例如王者榮耀），且公司對生存類遊戲有很好的發展戰略，任何好於預期的表現都將推動收入的進一步增長。

4、通過創新，騰訊未來的遊戲收入可期。儘管貨幣化需要一定的時間，但目前的估值並沒有完全反應生存類遊戲未來的發展潛力，雖然網易也展示了營運能力，但其主要是集中在大型多人在線遊戲類型上，證明在新類型（包括生存類遊戲）上可以取得成功的能力尚需時間。

瑞銀投資建議：

騰訊（0700.HK） 評級：買入

目標價：525 港元

網易（NTES） 評級：中性

目標價：300 美元

稅改對於油氣設備股到底會有什麼影響？

（高盛）

1、作為 IDCs（無形鑽井成本）的結果，美國大多數能源設備廠商並不支付現金稅，在新的稅制下，IDCs 將保持不變，大多數能源設備廠商將可以在中長期繼續作為非現金納稅人。

2、當前大多數能源設備廠商是非現金納稅人，稅率的降低對企業現金流的影響較小，但會提高凈資產的價值。最終，稅率的降低將致使廠商的長期有效稅率降低，凈營業現金流得到有效提高。

3、稅率的降低將對遞延所得稅資產 / 負債帶來正向影響，而由於能源設備廠商普遍擁有凈遞延所得稅負債，因此，聯邦稅率的下調將使廠商的遞延所得稅負債減少。

4、近期內，利息抵扣額下降帶來的不利影響可以部分被凈經營損失的平衡，IDCs 和替代性最低稅收制度所抵消，但長期來看，若公司不降低槓桿水平，將面臨凈利息扣除方面的風險。

5、凈經營損失的最終影響仍不能確定。分析發現，能源設備廠商在 2017 年之前產生的凈經營損失餘額仍可在未來幾年用於抵消應納稅所得額，相關稅改帶來的影響較小，但稅率的降低最終將使得凈經營損失重新被評估。

6、新的稅收制度下，海外現金匯回的稅率降至 15.5%，但預計只會影響部分國際石油廠商。具體來看，新稅制只會對那些國外收入超過國外稅收抵免的廠商產生影響 。

高盛投資建議：

OXY 評級：買入 目標價：85.8 美元

APC 評級：買入 目標價：67.75 美元

NBL 評級：買入 目標價：42 美元

PXD 評級：買入 目標價：211 美元

FANG 評級：買入 目標價：136 美元

RSPP 評級：買入 目標價：49 美元

JAG 評級：買入 目標價：18.5 美元

REN 評級：買入 目標價：47 美元

CLR 評級：買入 目標價：65 美元

EOG 評級：買入 目標價：138 美元

ECA 評級：買入 目標價：16 美元

NFX 評級：買入 目標價：43.5 美元

WPX 評級：買入 目標價：17 美元

COG 評級：買入 目標價：37.5 美元

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『新聞來源／華爾街見聞』