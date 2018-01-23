Netflix訂閱戶Q4成長高於預期 市值衝破1000億美元

影音串流平台 Netflix 於 22 日公佈 2017 年第 4 季財報，美國新用戶與國際新用戶成長，皆高於分析師預期，盤後股價大漲超過 8%，公司市值首次突破 1000 億美元大關，股價在去年漲幅達 53%。

Netflix 股價日線走勢圖

Netflix(NFLX-US) 在第 4 季推出新一季的《怪奇物語》(Stranger Things) 與《王冠》(The Crown)，成功吸引新用戶，於美國本土新增 198 萬用戶，高於預期 125 萬人，而在國際市場，公司在超過 190 個國家提供服務，新用戶大幅成長 636 萬人，高於預期 505 萬人，總訂閱人數來到約 1.1758 億用戶。

此外，公司大幅投入資金至內容製作，分析師認為，這也是用戶提升的主要原因，BTIG 分析師 Richard Greenfield 表示：「Netflix 正在為製作內容投入更多的資金，並將其直接轉化為新用戶。」

在 2018 年，Netflix 預計在電影與電視節目內容部份，投入 75 億至 80 億美元的資金，以面對來勢洶洶的競爭者迪士尼 (DIS-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Hulu 與其他本土業者。

2017 年，Netflix 首次於國際市場繳出全年獲利的成績，公司表示，今年的目標是穩定提升海外市場的獲利能力。Netflix 今年預計花費 20 億美元於行銷預算，因此 2018 年的預期負現金流量約為 30 億至 40 億美元，高於 2017 年的 20 億美元。

Netflix 第 4 季的每股盈餘為 0.41 美元，第 4 季總營收為 32.9 億美元，皆符合分析師預期。2018 年第 1 季，預期新訂閱人數將持續成長。