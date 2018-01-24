高盛：市場風險已達到歷史最高點 但是...

摘要：高盛認為，目前市場風險偏好已經處於歷史高位，從這個角度看，未來資產收益能否支撐這種狀況成為疑問。不過從歷史來看，宏觀經濟數據的影響其實更大，因而依舊看多美股。

2018 年開年，全球風險資產一片紅火，但避險資產卻非常慘澹。

以美國為例，美股節節新高，但美國十年期公債殖利率卻屢屢漲破關鍵節點。

面對欣欣向榮的全球資本市場，高盛 Ian Wright 團隊直言，目前的全球市場風險已經達到史上最高水平。

高盛的研究發現，今年開年全球股市經歷了史上最好的漲勢，全球市場的風險偏好也在不斷攀升。與此對應的是，十年期美債一路狂瀉，殖利率一度衝破 2.64%。新債王 Gundlach 曾將 2.63% 的殖利率認定為十年期美債的紅線，一旦突破，將很快衝擊 3%，並對股市造成負面影響。

通常來說，由政府發行的債券是風險最低的資產之一，而股市則是風險最高的資產之一。隨著全球資金湧入股市，高盛認為，這顯示出人們已經將風險拋諸腦後。

難道全球市場現在面臨重大調整嗎？

高盛認為並不盡然。高盛認為，經濟數據向好所釋放出的信號，會蓋過風險偏好走高釋放的信號。

由於良好的經濟增長勢頭、強勁的宏觀經濟支撐和逐漸收緊的貨幣政策，不論在未來三個月還是一年內，高盛依舊看多美股，看空美債。

不過，也有機構認為，隨著市場風險偏好的攀升，如今市場已經到了非常脆弱的境地。

金融服務公司 INTL FCStone 曾在去年年底警告說，貨幣市場資產處於歷史低位，比長期水平低 17%，股票共同基金的現金餘額也處於歷史低點。該公司的宏觀策略師 Vincent Deluard 在最近寫給客戶的信中稱：

十年來的金融壓制已經把現金變成了廢紙，現在沒有更多資金來助推股市走高了。

面對股市的瘋狂，曾在 2000 年和 2008 年美股泡沫破滅前洞察先機的 Jeremy Grantham 認為，美股或已處在融漲期（melt-up）。

所謂融漲是指，投資者由於不想錯過股市上漲機會而蜂擁入市，而不是出於基本面的因素進行價值投資，從而導致股價出現急劇提升。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 稱，目前投資者爭相進入股市，是受到了一種「害怕錯過」（fear of missing out) 的心理驅使。

被上一輪金融危機嚇壞，身負助學貸款、高房價等重擔的美國「最謹慎」投資者千禧一代也開始跑步進入股票市場，顯示出目前美國對股市的全民瘋狂狀態。

『新聞來源／華爾街見聞』