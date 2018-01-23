川普不是嘴砲王 啟動貿易保護玩真的 下一個該發抖的是加拿大？

新浪美股今 (23) 日援引彭博報導， 美國周一宣布對進口太陽能電池課徵關稅，這是保護主義的最新跡象。 摩根士丹利警告美國貿易風險，建議對沖操作。該機構策略師表示，美國市場的貿易風險不再是假設的問題，投資人應該小心防範。

報導指出，川普政府上任的第一年，在貿易政策上所採取的行動著墨不多，遠不及競選時令人信以為真的豪言。除了與中國的衝突正在激化，以及正在進行中的北美自由貿易協定談判以外，還有一些貿易決定的最後期限逐漸逼近，可能開始對市場產生更大的影響。

摩根士丹利策略師 Michael Zezas 等人周一在川普政府宣布最新關稅措施之前在報告中寫道，「北美自由貿易協定談判正在進行之中，與此同時，對於依據國內法律提出的包括關稅在內的保護主義行動建議，美國政府是否會採取措施的最後期限越來越近，這可能引起市場擔憂北美自由貿易協定的談判會採取更強硬立場以及更廣泛的貿易保護主義行動。」

在美國宣布最新關稅措施之後， Michael Zezas 在電子郵件中寫道： 「 我們現在只需看看這是否會引起其他國家的反應，從而加劇市場的擔憂。」

摩根士丹利策略師預計或出現三種可能的情況：維持現狀、暫時的貿易爭端、或是推行保護主義。他們指出，短暫的貿易衝突將引發市場短期的避險行動，但是若全面阻礙進口，可能會產生持續的影響。