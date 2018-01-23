調查：全球CEO企業信心創史上新高 但風險潛伏 特別是川普..

全球經濟增長前景樂觀，全球企業領導人的信心似乎很高，但部分全球最大公司的 CEO 認為，這些都不值得沾沾自喜。

普華永道本周在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 公布 2018 年全球 CEO 調查結果顯示，CEO 們對全球經濟前景的看法樂觀。普華永道全球主席 Bob Moritz 向《CNBC》解釋了信心上升的原因。

「有兩件事情正在發生，市場趨勢仍然積極，全球、特別是亞太地區中產階級和消費者的興起；第二件事是，全球經濟展望首度展現一致的樂觀看法。」他說。

Moritz 說，儘管外匯波動和資金獲取等傳統業務風險有所下降，但其他風險也隨之上升，如恐怖主義、氣候變化和地緣政治等。

普華永道調查顯示全球 CEO 對經濟信心十足 （圖: AFP）

今年的普華永道調查顯示，CEO 對未來 12 個月全球增長前景的樂觀情緒以創紀錄的升幅攀升至史上最高水平有史以來的最高水平。普華永道表示，自 2012 年開始調查以來，大部分 CEO 們都認為全球經濟增長「有待改善」。

事實上，CEO 預測「已獲改善」增長的比例比去年翻了一倍。從美國和加拿大、拉丁美洲到西歐、中東歐、非洲、中東和亞太地區，每個地區都出現這樣的樂觀情緒。

EY 全球主席兼 CEO Mark Weinberger 告訴《CNBC》，CEO 們普遍樂觀，特別是在全球同步增長的時期。

他說：「世界各地出現廣泛的增長，信心增強、企業重組的投資增加、金融市場上漲，就業和招聘熱絡。」

「當然，我們也不能忽略還有很多潛伏危機的這個事實。今年我們可以談論很多很好的事，特別是變通的貨幣政策，但是我們也需要關注很多造成不確定性事情，比如收入不平等，同時也要確保創新和技術以包容的方式繼續下去，而不只是讓富人更富，而貧者愈貧。」

對於商界領袖和政治家來說，另一個不確定因素是川普政府，他的第一個任期在外交政策層面和國內層面都出現了一些不可預知的驚人變化。

Edelman 總裁兼 CEO Richard Edelman 週二告訴《CNBC》，根據該公司年度的「信任度量表」，2018 年對美國政府的信任已經下降，表明全球對公共機構的信任處於危機中。