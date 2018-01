德銀：股市欠缺波動 讓投資人願意勇闖比特幣浪潮

即使諸多投資大佬警告,比特幣是毫無價值的泡沫,還是有眾多散戶勇於跳入其中。一份報告認為,由於股市長時間困於低波動率,才讓投資人寧願選擇更具波動率的資產,如比特幣。

據德意志銀行上周五發給客戶的報告,比特幣價格與俗稱「恐慌指數」的 VIX 指數,相關程度 (負相關) 在 2018 年前 3 周出現戲劇性的上揚。

芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 反映的,是投資人預期近期股市的波動程度,目前這個指數已接近歷史低點,投資人預期股市難有大事。市場乏味的現狀,讓投資人尋求更具高風險及高回報的標的。

VIX 與比特幣價格相關情況(圖表取自 Business Insider)

德銀指出,這正是過去幾個月推升加密貨幣大漲的部分原因。現在的「三低」環境-低利率、低利差及低波動率,催生了如隱含波動率 (ETF 出售波動性) 及加密貨幣等新的資產類別。

德銀全球金融策略師 Masao Muraki、 Hiroshi Torii 及 Tao Xu 表示,加密貨幣受到散戶投資人的密切關注,影響了他們對股票和其他風險資產的風險偏好。儘管機構投資人了解,股票及各資產可能已有泡沫,但現在他們願意繼續承擔風險。此外,也有愈來愈多機構投資人將加密貨幣列入風險考量。

Muraki 指出,投資人的目的就是賺錢,在股市波動率偏低的情況下,比特幣和其他合理主流加密貨幣的價格會上升。這種現象,也有人稱為 TINA 效應 (There Is No Alternative)。

類似的看法,Federated Investors 基金經理 Steve Chiavarone 在《CNBC》節目中指出,追逐加密貨幣的收益,是自 1929 年華爾街股災之後,百年來首見的「極大貪婪」。

他說,加密貨幣市場帶來的啟示,就是投資人願意擁抱高回報,而不介意巨大的波動。因此,當加密貨幣市場崩盤,股市反將受益。