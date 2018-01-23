德銀：股市欠缺波動 讓投資人願意勇闖比特幣浪潮

即使諸多投資大佬警告，比特幣是毫無價值的泡沫，還是有眾多散戶勇於跳入其中。一份報告認為，由於股市長時間困於低波動率，才讓投資人寧願選擇更具波動率的資產，如比特幣。

據德意志銀行上周五發給客戶的報告，比特幣價格與俗稱「恐慌指數」的 VIX 指數，相關程度 (負相關) 在 2018 年前 3 周出現戲劇性的上揚。

芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 反映的，是投資人預期近期股市的波動程度，目前這個指數已接近歷史低點，投資人預期股市難有大事。市場乏味的現狀，讓投資人尋求更具高風險及高回報的標的。

VIX 與比特幣價格相關情況（圖表取自 Business Insider）

德銀指出，這正是過去幾個月推升加密貨幣大漲的部分原因。現在的「三低」環境－低利率、低利差及低波動率，催生了如隱含波動率 (ETF 出售波動性) 及加密貨幣等新的資產類別。

德銀全球金融策略師 Masao Muraki、 Hiroshi Torii 及 Tao Xu 表示，加密貨幣受到散戶投資人的密切關注，影響了他們對股票和其他風險資產的風險偏好。儘管機構投資人了解，股票及各資產可能已有泡沫，但現在他們願意繼續承擔風險。此外，也有愈來愈多機構投資人將加密貨幣列入風險考量。

Muraki 指出，投資人的目的就是賺錢，在股市波動率偏低的情況下，比特幣和其他合理主流加密貨幣的價格會上升。這種現象，也有人稱為 TINA 效應 (There Is No Alternative)。

類似的看法，Federated Investors 基金經理 Steve Chiavarone 在《CNBC》節目中指出，追逐加密貨幣的收益，是自 1929 年華爾街股災之後，百年來首見的「極大貪婪」。

他說，加密貨幣市場帶來的啟示，就是投資人願意擁抱高回報，而不介意巨大的波動。因此，當加密貨幣市場崩盤，股市反將受益。