鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-25 20:00

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美國股市在堅挺的勞動市場數據加持下逼近新高的同時，衡量華爾街對未來一個月波動預期的指標週四 (24 日) 跌至 2 月 14 日以來最低點。

美股空頭繳械了 VIX恐慌指數跌至5個月低點。(圖:shutterstock)

芝加哥選擇權交易所波動率指數、俗稱華爾街恐慌指數的 VIX，從週三收盤水準下跌近半點，一度觸及盤中低點 14.95 點，隨後回升至約 15 點。

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對沖基金 The Ambrus Group 聯席首席投資長 Kris Sidial 指出，「可以看到一些波動率買家差不多舉手投降了。」

同時，衡量市場波動的回顧性指標實際波動率跌幅超過了 VIX。例如，芝加哥期權交易所全球市場的數據顯示，標普 500 指數一個月的實際波動率僅 6.9%。

Cboe 全球市場衍生品市場情報主管 Mandy Xu 表示，當市場創下歷史新高時，VIX 指數下跌並不令人意外，較令人意外的，或許是 VIX 竟然沒有跌得更低，考慮到近期實現波動率相當溫和。

但這項指標的低點可能不會持續太久。RBC 資本市場衍生品策略主管 Amy Wu Silverman 預期，VIX 將於下個月反彈。她認為，「雖然 VIX 表面上顯示出夏季的市場自滿，但我們往往會看到 VIX 在 8 月上升，股市下跌。」

去年 8 月 5 日，由於日圓套利交易平倉的擔憂，推升 VIX 一度從五年平均水準 20 飆升至 66，這是自新冠疫情爆發初期以來未曾見過的高點。

Wu 指出，隨著許多經驗豐富的交易員在 8 月度假，市場交易量變少，容易放大市場波動。「度假旺季的月份通常會導致流動性真空。」她補充道。