華爾街老將：比特幣市值會縮水90% 重返起漲點 都是QE惹的禍

華爾街投資老手 Peter Boockvar 預測，史詩般的崩盤將會衝擊加密貨幣市場。

他不確定它會是以何種方式到來，可能是突然叫停，也可能是緩慢而穩定的下跌，但他說這是即將到來的。

Boockvar 是 Bleakley 諮詢公司首席投資官，他說，某些特定的加密貨幣已出現巨大的泡沫，且泡沫中的空氣正在外洩。

他在《CNBC》的節目中說：「當某種東西出現拋物線式的走勢時，一切通常會回歸拋物線的起點。」

Boockvar 認為，比特幣有可能從目前的水平下跌 90%，典型的泡沫走勢。

他補充說：「如果它明年跌到 1000 至 3000 美元，我也不會感到驚訝。」

這就是全球最大的加密貨幣比特幣在 12 個月前的起漲點。上週五稍晚其交易價格高於 11000 美元。

比特幣價格走勢 （圖取自 COINDESK）

Boockvar 認為隨著全球利率上升，崩盤走勢會同步進行。他認為就是包括美聯儲 (Fed) 在內的中央銀行為了緩解全球金融危機影響而推出寬鬆貨幣政策，才會引發加密貨幣熱潮。

「你必須開始思考：是否如果從來都沒有量化寬鬆，加密貨幣會不會出現？」Boockvar 提出他的疑問。

他認為，一旦加密貨幣市場開始崩解，投資人對風險資產的態度就會改變。根據 Boockvar 的說法，股票市場可能會遭到附帶損害，但這都是受心理因素影響，而不是經濟上出現任何基本的錯誤。