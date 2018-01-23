【景順投信】新興市場債券2018年持續吸睛

◆ 景順首推目標到期債券傘型基金 ，依投資需求聰明掌握新興債市收益

雖然美國聯準會強烈暗示美國升息循環已經展開，但全球投資人對於固定收益仍有強烈需求，尤其是新興市場債券基金。根據投信投顧公會資料統計到去年 11 月底，與 2016 年底相比，國人持有境外新興市場債券基金成長了 101%，規模達新台幣 3,970 億元，是境外基金規模唯一倍增的類型。

過去一年新興市場債券相關基金成了市場當紅炸子雞，成為追求穩定收益者的首選標的，儘管有人認為新興債可能有過熱跡象，然景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅（Jason Trujillo）表示，以平均利差水準來看，自 2008 年金融危機以來，目前整體信用評價雖相對高一些，但全球經濟成長強勁，基本面及低通膨狀況，都可望為新興債市提供良好支撐。

景順投信表示，現階段投資新興市場債券仍具優勢。首先，投資於新興市場債券可有效分散風險與報酬來源，且新興市場主權債指數成分國家多達 60 個，對於經理人而言有較大的彈性，於各國間進行中、長期戰略性與短期戰術性的投資配置。

第二，相較於高收益債券，新興市場債券投資效率較高。根據 Bloomberg 統計資料從 2008 年初至 2017 年 8 月底新興市場債與高收益債券各年度美元表現，可以發現新興市場債券表現較高收益債平穩、夏普指數高。

第三，可提供更吸引人的收益水準。目前全球經濟成長仍然普遍趨緩，然而，新興市場債券資產比同等級的已開發國家債券提供更高的孳息水準，因此未來對升息的趨勢更有抵禦力。

景順投信表示，投資人面對低利率、市場震盪加劇，對收益需求若渴的情況下，若想要搭乘新興市場債券利多的投資人，不妨以「目標到期策略」佈局來掌握收益、達成投資目標。相較一般傳統債券型基金，目標到期債券基金的操作優勢，在投資人因無法短進短出，經理人可維持操盤一貫性，避開短期價格波動；只要所持有的債券不違約，按時繳息，至債券到期日就能順利拿回本金與利息，堪稱是追求穩定收益的保守型投資人，面對市場波動的絕佳解決方案。

景順 2024 到期債券傘型基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 便採目標到期策略，由景順固定收益團隊操作管理，是國內首檔目標到期債券傘型基金。連結的兩檔子基金分別為景順 2024 到期新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 及景順 2024 到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)。

景順 2024 到期新興市場主權債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)，投資配置在 60％主權債及類主權債、40％企業債，存續期間為六年，平均信評維持在 BBB - 投資等級。景順 2024 到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 同樣由景順固定收益團隊操作管理，投資配置在 70-80％企業債、20-30% 主權債，藉由投資於世界級的優質新興市場企業債，並加入主權債及類主權債，降低波動、優化新興市場債券投資組合，在不確定的環境下帶領投資人穿越牛熊市考驗。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。