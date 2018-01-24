【大華銀投信】企業財報護航 美股牛氣沖天

◆ 國際股市

週二美股三大指數漲多跌少，標普與那斯達克指數再創新高，企業財報表現為盤面重點，Netflix 財報利多大漲 10% 帶動標普科技板塊上漲 0.64%；旅行者保險的財報營收獲利皆優於預期，上漲 5% 領漲標普金融指數，不過核心消費版塊下跌 0.3%，因最大權值股 P&G 下跌 3.1%，該公司公佈財報顯示毛利率下滑引起投資人擔憂；受嬌生財報拖累醫療保健下跌 0.52%，即便製藥部門收入大增 15.5%，但因稅改造成 136 億美元的一次性損失，導致昨日股價下跌 4.3%，和 P&G 一同也成為昨日道瓊工業指數下跌主因。

美國貿易代表署昨日公布了美國總統川普核准的防衛性關稅，將對中國進口的太陽能面板與韓國進口洗衣機分別課徵最高 30% 與 50% 的進口關稅，激勵美國本土家電製造商奇異電器和惠而浦分別上漲 4.5% 和 3.2%，引領標普工業指數上漲 0.14%。另外，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論昨日正式開幕，投資者關注商界領袖在此次論壇上發表的言論，美國總統川普將前往參加並在週五發表談話。

◆ 每日一圖

1 月 21 日國際貨幣基金組織 IMF 發佈了《世界經濟展望》報告，相較前一次於 2017 年 10 月 10 日發布的經濟展望報告，IMF 上調了全球 2018 和 2019 經濟成長 0.2 個百分點，以反映全球經濟增長動能與美國稅改的影響，各主要經濟體將因美國稅改、需求提升而帶來出口增加，整理 IMF 說明各主要經濟體調升經濟展望的理由如下:

美國:

上調 2018 與 2019 年 GDP 成長率 0.4 和 0.6 個百分點，因企業稅下調將帶來投資增加。

歐元區:

上調今明兩年 GDP 成長率各 0.3 個百分點，由於內外部需求所帶動，尤其是德國與義大利。

日本:

上調今明兩年 GDP 成長率 0.5 和 0.1 個百分點，由於外需強勁與 2018 補充預算案通過。

中國:

上調今明兩年 GDP 成長率各 0.1 個百分點，同樣因外需強，將受到出口提振。

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