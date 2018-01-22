【復華投信】中國、亞太供應鏈崛起 布局科技產業亮點

今年來美、日股納斯達克及費城半導體等指標科技指數持續引領市場多頭走勢，投信法人認為，隨接連不斷的新產品與創新應用問世，推升科技股獲利成長動能仍強，預估除了領頭的美國之外，近年崛起的中國及亞太科技供應鏈，也將成為布局全球科技產業不可或缺的投資標的。

根據彭博資訊統計預估，2018 年 MSCI 中國科技、MSCI 亞洲科技及美股納斯達克指數企業獲利皆有兩位數成長，其中 MSCI 中國科技指數成長幅度最高達 27%，其次是 MSCI 亞洲科技的 18%，美股納斯達克指數亦有 1 成。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，人工智慧等諸多科技新應用使半導體及部分電子零組件供不求，帶動企業進入新的投資周期，也往往提供獲利及股價動能，建議投資人可透過區域布局的亞太科技基金掌握投資契機。

根據統計，目前世界前十大人工智慧企業，中國就占了 6 家，其電子商務交易額更躍居全球之冠。林子欽指出，隨 5G、人工智慧等新科技浪潮正起步，加上新零售產業崛起，持續看好兩岸三地具科技創新及市場領導地位的科技股及相關產業供應鏈；此外，居高端關鍵零組件與設備供應商地位的日本科技股，也將是布局亞太科技產業的亮點。

就基本面觀察，林子欽指出，根據世界銀行最新公布的經濟成長預測，亞洲經濟體仍是驅動 2018 年全球經濟復甦的領頭羊，其中東亞太平洋經濟成長率皆超過 6%，明顯優於其他地區，預估領頭的中國及去年引領市場多頭的科技股仍具投資價值優勢。

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