iPhone銷量恐不如預期 華爾街一周內兩次下調蘋果股票評級

摘要：大西洋證券周一將蘋果股票評級從「增持」下調為「中性」，預計蘋果第二財季銷量將低於預期，本益比將會被壓縮，並重申了 190 美元的目標價格，較周一收盤價還有約 7% 的上漲空間。上周三，Longbow Research 將蘋果股票評級從「買入」下調至「中性」。

預計蘋果公司第二財季銷量將低於預期，大西洋證券 (Atlantic Equities) 周一將蘋果股票評級從「增持」下調為「中性」，這也是蘋果公司一周內第二次遭到評級下調。

據 CNBC 報導，大西洋證券分析師 James Cordwell 在給客戶的一份報告中表示，有跡象表明 iPhone 需求已經開始走弱，限制了未來 iPhone 周期的爆發潛力，並對該智慧型手機目前在消費科技中所處的核心地位帶來了挑戰。

Cordwell 稱，近期蘋果供應商反饋的數據「變得消極」，相比之下，在 iPhone 6 發行時，供應商同期反饋則樂觀得多。同時，平均銷售價格的下滑以及缺乏『超級周期』的 iPhone X 讓人難以為未來周期建立信心。

Cordwell 預計蘋果股票的本益比將會被壓縮，限制了股價的上行空間。該分析師重申了對蘋果股價 190 美元的目標價格，該價格較周一收盤價還有約 7% 的上漲空間。

上周三，Longbow Research 將蘋果股票評級從「買入」下調至「中性」，預計蘋果在 2018 財年的 iPhone 出貨量將低於預期。該機構分析師 Shawn Harrison 稱，「我們只看到了一個還算不錯，但算不上超級好的 iPhone 周期。」

去年 12 月，野村極訊 (Nomura Instinet) 將蘋果公司股票評級從「買入」下調至「中性」，並將目標價格從 185 美元 / 股下調 5%，至 175 美元 / 股，當時這是半年內蘋果評級首次遭到下調。

野村極訊分析師 Jeffrey Kvaal 在報告中表示，「我們認為 iPhone X 超級周期對蘋果股價的提振已經步入尾聲，如果平均售價沒有明顯增長，我們認為，從市場共識和本益比歷史變化來看，銷量增長已經被預期。」

蘋果股價周一盤後走低 0.8%。過去一年，蘋果股價累計上漲 49%。

壞消息接二連三

《電子時報》（Digitimes）援引知情人報導稱，iPhone 手機零部件訂單大幅縮水，第一季下單量或低於預期 15% 至 30%。還有一些消息源指出，從去年第第四季開始，iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 銷售情況就不盡如人意，拖累了 iPhone X，從而導致蘋果方面下單量令人失望。

在大幅砍單等壞消息接連傳出之後，多次準確預料到蘋果新產品的台灣凱基證券分析師郭明池近日稱，稱 iPhone X 的生命或在夏季終結。

美國科技資訊網站 AppleInsider 援引其看到的一份研究報告稱，郭明池相信，iPhone X 的訂單減少了。這款剛上市不久的產品可能因為需求疲軟而出現替代品，它自身會隨著新機型的出現而「壽終正寢」。

他大膽預言，2018 的夏天可能成為 iPhone X「生命的終結點」，而不是讓它在下一年降價銷售。換句話說，iPhone X 或將成為「史上最短命 iPhone」。

但蘋果依然備受華爾街的推崇。CNBC 援引金融資訊提供商 FactSet 數據顯示，目前有 28 位分析師給予蘋果「買入」評級，9 位給予「持有」評級，沒有分析師授予「賣出」評級。

(蘋果公司過去五年股價走勢 圖片來源：Google Finance)

『新聞來源／華爾街見聞』