美國參議院敲定撥款協議 聯邦政府停擺三天後重新開張

路透報導，美國參議院週一就政府撥款達成協議，使得自 2013 年首次關門的聯邦政府，停止運作三天的局面得以解除，民主黨同意打破僵局，以換取川普總統對討論「夢想人」前途的承諾。重新對政府撥款的法案在參議院的表決中輕鬆通過，預計也會在眾議院過關，政府可繼續運轉至 2 月 8 日。大多數民主黨議員最初反對該撥款議案，要求參議院的議案也要同意保護「追夢人」(DACA) 的非法年輕移民的保護條例 (即童年時非法入境者)。



擔心要為政府停擺擔責的民主黨領袖接受共和黨做出的承諾，參議院將就移民和 70 萬追夢人議題進行全體討論。



川普與參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 談判於上週五破裂，並演變為相互指責。這份讓政府重新開門的協議是在沒有川普參與的情況下達成的。



川普在祝賀協議達成的同時，也不忘對民主黨發動新一輪抨擊。他在發出的聲明中表示，「我很高興民主黨議員恢復理智。如果且只有在對國家有利的情況下，我們才會就移民問題達成長期協議。」



由於缺少資金，數萬名聯邦雇員週一開始暫停工作，週一是政府關門後的首個工作日。不過，安全和防務等重要部門仍維持運轉。



政府停擺事件迫使川普取消週末前往其在佛羅里達的馬阿拉歌莊園 (Mar-a-Lago) 的計畫，同時為他本週赴瑞士達沃斯參加世界經濟論壇帶來不確定性。



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