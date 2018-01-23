為何iPhone X 今年年中停產？蘋果鐵嘴分析師這麼說...

凱基投顧分析師郭明錤今 (23) 日發布蘋果觀察報告指出，儘管 iPhone X 出貨低於預期，但凱基相信 iPhone X 已為 Apple(AAPL-US) 取得策略性成功並建立長期競爭優勢，尤其是在 3D sensing 潛在 AI+AR 創新應用上至少領先 Qualcomm(QCOM-US) 約 1.5-2 年，預期 2018 年下半年新款 iPhone 產品組合可望改善 iPhone X 不足之處與提升競爭力，故正向看待 Apple 與 iPhone 供應鏈展望。

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郭明錤指出，iPhone X 重新定義了「高階 iPhone 價格」，從 700-800 美元提升至 1,000 美元以上。凱基指出，許多投資人認為他們所預期在 2018 年下半年量產的新款 6.1” LCD iPhone (配備 3D sensing 與全螢幕設計) 售價將約在 650-750 美元是 便宜 的 (事實上，650-750 美元的售價跟 Android 高階機種比起來，仍貴上許多)，這意味著透過 iPhone X 的行銷，順利提升了消費者心中對高階 iPhone 價格的定義，有利未來 Apple 營收與獲利，與採用創新但成本高的硬體規格。

郭明錤的報告還提到，iPhone X 若在 2018 年下半年新機種量產後繼續生產並降價銷售，不利產品品牌價值與新機種產品組合。因 3D sensing 與 OLED 面板是高價機種的象徵，故若 2018 年下半年新機種量產後，將 iPhone X 降價銷售，不利產品品牌價值。此外，若降價銷售 iPhone X，可能會負面影響預計在 2018 年下半年推出的 6.1” LCD iPhone 出貨。因以上理由，故預期 iPhone X 將在約 2018 年中停產。

郭明錤 表示，2018 年下半年新款 iPhone 產品組合可望改善 iPhone X 不足之處與提升競爭力。因為認為 2018 年下半年新機種可望提升 Apple 在中國市佔率 (因更大螢幕與更多價格選擇)，與新款 6.1” LCD iPhone 可望降低全球使用者購買擁有 3D sensing 與全螢幕設計創新體驗機種的門檻，故正向看待 Apple 與 iPhone 供應鏈展望。