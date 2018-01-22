蘋果史上最貴的iPhoneX 恐怕將成最短命的iPhone

綜合投資家、泡泡網、騰訊科技報導，美國科技資訊網站 AppleInsider 援引凱基證券投顧分析師郭明錤的預測報告指出，他大膽預言，2018 的夏天可能成為 iPhone X 「 生命的終結點」，而不是讓它在下一年降價銷售。換句話說，iPhone X 或將成為 「 史上最短命 iPhone 」 。

蘋果股價

據報導，郭明錤的報告中指出，iPhone X 需求不佳，一季度出貨量將僅有 1800 萬部，僅達目標的 6 成，此前蘋果 (AAPL-US) 預計 2018 年第一季可達 3000 萬部的目標，還與供應鏈的傳言不同，他稱，這款產品在中國市場並沒有預期中那麽大的影響力，主要是因為頂部集成了多個感測器的「齊瀏海」給消費者一種可用螢幕空間不如 iPhone 8 Plus 的感覺。

報導指出，郭明錤的報告提到，iPhone X 的訂單減少了。這款剛上市不久的產品可能因為需求疲軟而出現替代品，它自身會隨著新機型 (類似 iPhone X 的產品，拋棄高價轉向普通消費族群，亦即廉價版的 iPhone X) 的出現而「壽終正寢 」 ，並預期 2018 夏天將是 iPhone X 生命最後一刻，因為今年秋天蘋果將會停止 iPhone X 的停產與停售。

如果該預測實現，iPhone X 將會是蘋果整個歷史上壽命最短的旗艦商品，則將打破蘋果公司新款手機保留一年的產品模式。通常在新品上市之後，老產品會繼續存在，同時降價銷售，iPhone X 是為 iPhone 誕生十周年而準備的特別紀念款，去年 11 月 3 日才正式上市。

然而，除了該分析師的預言之外， 同花順財經今 (22) 日援引韓國《每日經濟報》20 日報導稱，蘋果公司的採購經理最近走訪了韓國，要該公司的韓國合作夥伴減少零組件供應。蘋果提出這一請求的原因是 iPhone X 需求放緩；iPhone 的主要韓國供應商包括三星顯示 (Samsung Display) 和 LG Innotek(011070-KRX)。