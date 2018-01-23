123不自由法稅改革籲超徵退還 每人可退2.2萬

立法院 18 日通過稅改，想趕在過年前送給全民一個紅包大禮，不過，法稅改革聯盟在 123 自由日今天站出來大呼「自由日不自由」、「自己的飯碗自己救」、「還我錢來」！指財稅方面百廢待舉，還有更多稅奴等待解放，並呼籲超徵的 5000 億稅金要退還於民，算算一旦退回，平均每人可領回 2.2 萬元，可幫助大家過好年！

法稅改革聯盟今（23）日上午號召全台里長民代，在自由廣場大誓師，青年陣線率怪獸兵團、正義天團現場上演行動劇，有多名稅奴身穿囚服，控訴財政部獨攬行政、立法、司法三權的法西斯徵稅手段。民眾大誓師，呼籲「反超徵、廢獎金、拒絕違法稅單」，要求超徵退還全民 5000 億，解救台灣！

法稅改革聯盟發起人代表陳志龍教授表示，台灣要從威權轉變成為人權國家，如何從納粹德國的稅的問題，轉變成為正常的國家。台灣的稅是稅暴力、沒有稅人權、沒有司法獨立。台灣 1987 年解嚴，只解除了言論自由，需要二次解嚴。

法稅改革聯盟指出，法稅改革聯盟發起單位之一、中華人權協會理事長林天財積極推動賦稅人權，像是光爭取一個綜所稅免稅額調高，就爭取了長達 8 年，民國 100 年的時候還只有 8.2 萬元。而今年財政部終於將個人綜所稅標準扣除額提高，但他們要強調，這不是本來就應該做的嗎？養不活自己又要如何繳稅？

人人享有言論自由、信仰自由、免於恐懼自由和免於匱乏的自由。但解嚴後的台灣，人民獲得真正自由？財政部未經立法、遭立委稱為「霸王條款」的解釋函令已增加至近萬條、財政部連續４年稅收超徵累計逾 5000 億，無法源的獎金一再借屍還魂，導致烏龍稅單滿天飛。他們估算，若政府退還超徵的 5000 億元，算算平均每人可退還 2.2 萬元，可是能讓大家過好年的！

但如今稅捐機關為了追稅，動輒將納稅人限制出境或拘提管收。人民為了追求賦稅正義，幾乎傾家蕩產，陷入行政救濟無止境的折磨煉獄，批評台灣獨創全世界唯一的「萬年稅單」遺臭國際。

為了要讓更多人知道，法稅改革聯盟在各地舉辦「法稅真改革 良心救台灣」講座及活動近 620 場，呼籲全民覺醒，督促政府落實賦稅公平正義，大家才能有真正的自由、台灣才有未來。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』