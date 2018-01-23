勞基再修法採加班解決低薪學者批好像菲律賓移工

草根影響力文教基金會今 (23) 日發布「再修勞基法、民意如何看？」網路民意調查，結果顯示，你認為勞基法再修法對哪一方比較有利的問題上，高達 62.8% 的民眾認為對資方有利，只有 2.3% 的民眾認為對勞方有利，認為勞資雙贏的有 12.8%。政大勞工研究所教授劉梅君表示，這次調查顯示在修法方面，資方是大勝利，台灣竟淪落到只能靠長工時來維持競爭力，當政府解決台灣低薪問題的方法是靠加班時，就好像菲律賓說，人民想出國打工，所以政府要協助移工出國一樣。

整體而言，有 59.9 受訪者不贊同本次修法，遠高於贊成的 13.3%；同時有 61.8% 的民眾認為本次修法是勞動權益大倒退，同樣是遠高於不贊成的 10.4%。最後高達 71.3% 的民眾認為本次修法內容應該再調整，僅有 8.7% 反對。

民眾對於本次勞基法修法的內容怎麼看？反彈最大的是放寬輪班限制，有 61.2% 的民眾認為不應該放寬輪班時間，遠高於贊成的 15.9%。在 7 休 1 條款部分，也有 58% 反對，僅有 14.2% 贊成改為 14 休 2。

是否同意每月工時從 46 小時放寬到 54 小時的問題中，47.7% 受訪者反對、僅有 21.9% 贊成。推動一例一休後，是否會讓業者降低人事成本造成勞工變相減薪的問題中，有 63.7% 受訪者贊成、只有 14.1% 同意。

依據民調結果，草根基金會提出 3 點建議，政府應該要多說明修法內容，並認為為保障勞權，應該在休假與與工時部分再把關，同時政府應該聽取民意，成立良性溝通管道或是協商小組。

至於本次修法為什麼會造成這麼大的反彈，全國產業總工會理事長莊爵安指出，他認為修法的目的與修法的時間點值得商榷，勞基法再修法距離前次修正時間不到一年，同時一例一休上路後，在工時減少與加班費上，確實對勞工有正面的效果，所以勞基法再修正就是要給企業主彈性。

劉梅君說，再修法三讀通過讓她非常難受，因為修法方向大錯特錯，長工時與企業競爭力沒有正相關，競爭力強的國家跟長工時也沒有關聯，台灣企業競爭力不足不應該嫁禍給勞工。台灣過去有產創條例，已經給雇主很多減免，在這過程卻沒有做到產業升級，她想請問台灣的雇主，要台灣勞工繼續共體時艱多久？

本次調查是由波士特線上市調網線上會員為基礎，在 1 月 12 日至 17 日間，透過 Email 及站內訊息，邀請會員填寫專案問卷，有效樣本為 1,120 筆，在 95% 的信心水準下，抽樣誤差在正負 2.93% 之內。

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