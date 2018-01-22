當沖降稅只延長3年？金管會主委顧立雄：還可接受

台股當沖降稅試辦 1 年，將於今（2018）年 4 月 27 日屆滿，雖然財金部會有共識確定會再延長，但要延長多久，目前傳出財政部拍板將延長實施 3 年，並擴大適用對象納入自營商，對此，金管會主委顧立雄 22 日表示，尊重財政部看法，但 3 年算是還可以接受的期間。

為提振股市量能，立法院去年通過證券交易稅條例修正案，從去年 4 月 28 日起當沖交易證交稅率由原本的千分之 3 降為千分之 1.5，實施時間預定 1 年，即將於今年 4 月 27 日屆滿。

其實，金管會及財政部對於當沖降稅再延長也達成共識，只是對於延長多久看法不一。顧立雄曾表示，希望兩個手掌數得完，被解讀暗示可以最長 10 年，甚至金管會也舉辦公聽會，券商公會建議永久調降、櫃買中心則建議比照金融債券延長 7 至 10 年，而學者建議若要歷經一個景氣循環、維持政策的穩定至少延長 5 年。

財政部長許虞哲倒是始終未鬆口，不過，目前傳出財政部拍板將延長 3 年，並擴大適用對象，納入自營商，相關修正草案已送交行政院，列為立法院下會期優先法案。對此，顧立雄 22 日表示，尊重財政部的看法，3 年算是還可以接受的期間。

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