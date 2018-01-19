〈鉅亨觀點〉我國防制洗錢已改善？金管會沒說的兩大缺失

金管會針對兆豐金 (2886-TW) 因防制洗錢缺失二度遭罰，強調我國防制洗錢已經改善，但是，金管會卻沒說出，我國還是有 2 項重大缺失。

亞太防制洗錢組織 (APG) 將在今 (2018) 年 11 月將進行第三輪評鑑，儘管為了力拚評鑑順利過關，行政院在去年成立國家層級專責單位「行政院防制洗錢辦公室」，但是兆豐案這麼一罰，是否會使評鑑遭受拖累，各界張大眼睛看。

台灣是亞洲第一個通過《洗錢防制法》的國家，因此得以在 1997 年以創始會員國的身分加入 APG，不過在 2007 年亞太防制洗錢組織第二輪相互評鑑程序落入「一般追蹤名單」，之後因改善情形不佳，再於 2011 年間落入「加強追蹤名單」，持續至 2014 年間第二輪相互評鑑程序結束時，仍與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國、越南、汶萊等國同列「過渡追蹤程序」的追蹤國家。

金管會針對兆豐案，強調在政府積極改善下，我國已於 2017 年順利脫離 APG 第二輪評鑑被列為「過渡追蹤程序」，顯示防制洗錢已見成果。

不過，金管會只說出我國脫離被列為「過渡追蹤程序」的好消息，沒說出的是，其實在去年「模擬」評鑑中，我國還是有 2 項重大缺失。

事情發生在去年 12 月初，鑑於亞太防制洗錢組織 (APG) 將於今年 11 月進行第三輪相互評鑑，屆時評鑑團將來台「實地評鑑」，行政院洗錢防制辦公室先於去年 12 月初邀請國際防制洗錢金融行動工作小組 (FATF)、APG、及澳洲等國際專家來台進行公部門「模擬」評鑑。

經過「模擬」評鑑後，專家在評鑑總結中，指出我國有 2 項重要缺失，包括：公司及財團法人透明度不足，以及執法機關未併行金流調查，導致犯罪查扣遇到瓶頸。

評鑑總結並指出，針對毒品、詐欺、貪污、內線交易與炒作、稅務犯罪、走私、專業洗錢等我國高風險犯罪，以及成立公司、境外金融業務 (OBU)、本國銀行、會計師及律師等專業服務等最容易被濫用的洗錢管道，政府都應該重新檢視政策與資源的有效配置與運用。

的確，洗錢防制絕非僅只於金融業的大事，普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈就曾指出，非金融機構宜儘速進行產業風險評估，以確實掌握產業風險態樣與輪廓；其次是主管機關可提供非金融機構相關法律遵循的誘因，以協助加強執行面的落實。

由於洗錢防制工作涉及多個部會機關權責，包括：法務部、金管會、中央銀行、經濟部商業司、財政部賦稅與農委會金融局等，由於我國防制洗錢還有缺失，加上兆豐金案被二度重罰，各部會更應該透過跨部會緊盯各企業、金融業的法遵遵循。

畢竟因應 APG 的第三輪評鑑時間已經不多，今年 4 月，我國就需向 APG 提交國家法令遵循書面報告，6 月提交國家風險與國家效能遵循之書面報告，包括：公部門、私部門防制洗錢及執法等運作成果，11 月 APG 再率團來台「實地評鑑」。

評鑑團來台實地評鑑訪談後，會發布「初評報告」，然後在 2019 年 3 月，將再舉行一次「面對面會議」，屆時，我國就初評報告結果如果認為有應加分項目，可以提出新證據爭取更好分數，而評鑑最終結果，將於 2019 年 7 月的 APG 第 22 屆會員大會正式發佈，台灣能不能順利過關 PASS，答案就可以揭曉。