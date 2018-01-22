〈鉅亨直播〉美元短空長多？美債大熊市來了？

上週週間市場擔憂美國政府關門停擺，使得美元表現疲軟，而上週末美國兩黨協商確定破局，美國政府自上次 2013 年政府關門後，再一次陷入政府關門的窘況。

而當前美元疲軟、全球股市續噴，未來市場將如何觀察，週一 (22 日) 邀請到鉅亨投顧首席分析師 Nik，帶您深入探究全球市場趨勢！

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