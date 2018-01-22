國泰君安：2018債券市場10大關鍵詞

國泰君安證券固定收益業務資管管理人周文淵日前於 21 世紀經濟報導指出， 2018 年有十個關鍵詞是債券市場的關鍵。

他表示，2017 年金融市場發生了很多變化，股市極端分化，大宗商品市場總體呈現牛市，人民幣穩住陣腳，連續升值，債券市場則可以說是完全從牛入熊。加強監管，清理通道，打破剛兌，可以說都讓債市到了一個重新調整的時間節點。

他從 2017 年 12 月份至 2018 年 1 月份參加債券策略會議、內部交流和公司年會等多個場合與市場專家和投資經理的交流體會，2018 年有十個關鍵詞是債券市場的關鍵。

第一是不安，全行業的不安，「急急如漏網之魚，惶惶如喪家之犬」，可謂現在債券業者的真實寫照。不斷加強的監管要求下，已經習慣高收益的固定收益全產業鏈的從業人員，包括投行、銷售、投資經理、交易員都十分焦慮。如此不安，而且不僅僅是對市場波動的不安，而是整個職業生涯的擔憂，這還是第一次。

第二是懵懂。兩類從業人員特別明顯，一類是投資經理。按照以往經驗，債券投資經理都是靠套息交易掙大錢，現在一下子顛覆了，掙交易的錢都是刀口上舔血。另一類是各類子公司的從業人員，基金子公司早就開始去通道，2017 年資管公司開始加快去通道，2018 年開年信托公司開始要手起刀落，通道業務要轉型，但怎麽轉，轉到哪裏，誰也說不準。

第三是 「 金融反腐 」 。年初前華融證券的明星投資經理失聯，最新的天津某銀行送水果卡被紀委查處，還有多少暗流，業內都不清楚。十八大之後的金融反腐主要集中在債市的非銀機構，十九大之後，金融反腐升級勢在必然，估計不少業務都要暫停，重新考慮合規要求。

圖：AFP

第四是 「 認清形勢 」 。包括監管的形勢，不要試圖討價還價，不要試圖 「 死給你看 」 。套路太多，反而風險越大。機構投資者普遍認為需要 「 認清形勢 」 ，做好執行。中央的決心很大，市場的決心也很大，那定價就一定會為 「 認清形勢 」 做好定價。

第五是 「 地主家也沒餘糧了 」 。最近不少地方政府開始自揭家醜，繼遼寧、內蒙古後，天津濱海新區地區生產總值縮水三分之一。從 GDP 縮水，到信托貸款違約，從業者都應清楚這意味著什麽。

第六是 「 剛兌沒了 」 。普通老百姓還沒反應過來打破剛兌的真實效果，這意味著銀行理財這種夏普比例幾乎無限大的資產配置標的會逐步消失，未來居民的財富配置要麽追求低收益的存款，要麽要經受不確定的風險沖擊。不僅金融機構負債端的剛兌預期，資產的剛兌預期也基本被打破。從國企信仰到銀行信仰、監管機構信仰，再到城投信仰，可以預期資產端的剛性兌付最終將全面被打破。

第七是 「 風險 」 。處處都有風險，槓桿高了，有流動性風險；債務率高了，有信用風險。監管嚴了，有 「 自爆 」 風險。黑天鵝也好，灰犀牛也好，該來的總會來，不要有僥倖心理。面對風險既要做好預測，更重要的是應對。

圖：AFP

第八是 「 美債牛市結束 」 。年初以來美債收益率大幅攀升，新老債王都被美債前景表示悲觀。如果美債突破 3% 就正式進入熊市，大規模減稅帶來的經濟回升是一個推手，通膨預期是另一個。隨著原油價格的脈沖，近期全球通膨預期有升溫跡象。

第九是 「 央行行長 」 。一行三會是中國金融的領導機構，換屆更替調整勢在必然。大國央行，舉足輕重，未來誰是行長必然是市場所矚目。周行長執掌央行十五年來，從利率市場化到人民幣國家化，整體戰略推進，都基本成形，中國券商認為有信心繼續中國金融業現代化的進程。更重要的是在一行三會完成換屆更替之後，金融穩定委員會將出台什麽新措施，值得關注。

第十是 「 不忘初心 回歸本源 」 。金融的本質是調配資源在時間、空間上的布局，而如何調配資源，通過什麽調配？這就是金融的標的，通過交易風險 「 不確定性 」 來調配資源，優化資源配置。金融業要回歸到本源，要切實提高交易風險的能力。對利率風險、信用風險、外匯風險、大宗商品價格的波動風險進行合理定價，是金融的本源。真正應對金融亂象，需要正本清源，回歸到交易定價效率和服務實體經濟上來。

圖：AFP

展望 2018 年的債劵市場的波動。周文淵認為，談到具體策略上，需明確幾點：

一、從金融擴張到金融收縮存在較大的摩擦成本，這個摩擦成本誰來承擔？只能是金融機構，因此至少在 2018 年以內，金融機構應該多考慮考慮控制成本問題。

二、利率的波動有自身的趨勢，但是也會存在各種各樣的擾動。2018 年既有監管的擾動，也有海外經濟的擾動，因此 2018 年的交易不能看長期，而只能根據短期波動來調整長期倉位，不能太激進。

三、全球有通膨壓力，因為中國正在逐步變成消費國。當全球需求都萎靡時，這種結構變化並不明顯，而一旦歐美日同時出現需求回升時，中國消費率攀升過快的問題就會凸顯成全球通膨問題，所以說美債牛市結束是有一定道理的，因為中國消費率上升太快了。

四、中國利率脈沖上行，各類主體的債務率偏高，房地產市場已經出現持續下滑。資產價格風險在加大。

五、2018 年必須做好對沖。對沖利率風險、信用風險，對沖危機爆發的概率。現在有多元的金融資產，仍然有很多合法合規的衍生工具，只要用心合規操作，不以求快求大為目的，總是可以找到交易策略做出對沖。