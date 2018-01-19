渣打：中國未來2-3年或超越日本 成全球第2債市

渣打銀行環球人民幣應用策略主管凌嘉敏估計，中國可望於未來 2 至 3 年超越日本，晉身全球第 2 大債市。

《星島日報》報導，「債券通」2017 年 7 月初開通以來，只有「北向通」，「南向通」暫時依然推出無期。對於債券通南向通推出的時間表，凌嘉敏也期望「南向通」盡快開通，但認為需時進行。

有別「北向通」，資金只投向中國市場，「南向通」則可投資不同市場，中國對資金外流可能仍有顧慮，凌嘉敏相信，待「北向通」獲進一步優化並運作暢順後，如能做到貨銀兩訖和大宗交易，下一步便將開展「南向通」，但目前未有時間表，惟冀今年落實。她相信 2 或 3 個月「北向通」將可落實貨銀兩訖，以及很快可進行大宗交易。

自「債券通」推出以來，獲核准的投資者已達 247 個，她料未來「債券通」投資者的數目增速將更快。

10 年期中國國債殖利率

香港《文匯報》引述凌嘉敏表示，中國是全球第 3 大債券市場。截至 2017 年底，中國債市規模達 11.4 兆美元，相當於 75 兆人民幣。不過目前外國投資者的佔比僅為 1.2% 至 1.3%，去年涉及有關規模為 1.1 兆元人民幣，與歐美市場的 20% 差距甚遠，故債券通有很大的發展空間。



她預測，到 2020 年底，境外投資者持有中國債券的佔比將提升到 4% 至 7%，規模將增至 4-7 兆元人民幣。