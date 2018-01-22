空服員靜坐抗過勞 網：護理師跟工程師才該抗議

近日空服員職業工會展開 57 小時靜坐、抗議長榮航空過勞航班，要求長榮應有所改善。有網友就在 PTT 上表示，工作 11 至 13 小時確實辛苦，但薪水相對也比較多，中間還有休息 24 小時「這樣有很血汗嗎？」引起網友熱議。

該名網友在 PTT 上貼出一張空服員飛「台北－舊金山」航線的三天班表，圖中明確畫出 11 小時、13 小時的飛行時間，8 小時、4 小時睡眠時間，以及台灣及美國的時間等，但該網友看完後仍不太理解，認為工作 11 至 13 小時很辛苦沒錯，但薪水上應該也較多，且「中間整整休息了 24 小時啊，這樣有很血汗嗎？」並指出許多工程師過勞也常在輪班，自己曾在速食店打工也是早晚班輪上，不解為何要抗議「如果不習慣日夜顛倒問題就不適合這份工作吧！」



▲空服員過勞航班班表。（圖／翻攝自 PTT）

對此，許多網友也紛紛表示「覺得累可以不要做阿，也沒什麼專業的工作，又不是專業門檻高到無法取代」「空姐就替代性太高但錢卻很多，所以他們死也不會離開這行業啊.. 所以抗爭都很團結也不意外 XDD」「相比空姐，護士才應該給她們 8、9 萬吧～」「護理師 vs. 空姐，我覺得前者月薪十萬合理、後者五萬都嫌太多」「輪班工程師：我要在地上寫歌（個）慘字」「沒辦法一堆輪班工程師都沒在喊了」

不過，也有網友回應「老實說這種薪水才是正常，你會覺得高是因為台灣薪資太低」「台灣空姐薪水高？根本就還偏低，是其他人薪水太糟糕了」「全台都低薪啊操」「三天只睡 12 小時，工時 25 小時還大熬夜，覺得很拼啊！」「你自己都說工程師輪班過勞了，為什麼類似輪班的空姐就不能覺得累？」

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』