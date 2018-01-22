世界經濟論壇本周登場 阿里巴巴馬雲、創新工場李開復將出席

新浪財經 21 日報導，第 48 屆世界經濟論壇年會（以下簡稱年會）將於今年 1 月 23-26 日在瑞士達沃斯召開。中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴將應邀出席年會。 中國政府高層如國務院國資委主任肖亞慶、證監會副主席方星海、亞投行行長金立群、原銀監會主席劉明康將參與分論壇並發言；企業家方面，阿里巴巴創辦人馬雲、京東 CEO 劉強東、張亞勤、李開復等將有發言或對話環節。

本屆年會主題為「在分化的世界中 打造共同命運」。據新浪財經了解，劉鶴將在當地時間 1 月 24 日 10：50-11：15 出席論壇 「 中國的經濟政策 」 並作特別致辭。作為中央的核心經濟智囊，劉鶴曾參與多個 「 五年計劃 」 制定，他此行備受關注。

中國證監會副主席方星海將於當時時間 1 月 23 日 9：45 參與論壇 「 下一輪金融危機？」，會議將探討 「 對槓桿和流動性的擔憂、被動投資的影響和改革金融服務模式 」 ，討論嘉賓還包括凱雷集團、花旗、巴克萊、M&G 高層和哈佛學者。

中國國務院國資委主任肖亞慶、弘毅投資董事長趙令歡將出席當地時間 1 月 24 日 15：00-16：00 舉行的論壇環節 「 新時代的中國機遇 」 ，討論 「 中國步入新時代將對地區和全球產生什麽影響？ 」

同日，亞投行行長金立群將參與上午 9：15 舉行的論壇 「 一帶一路 」 倡議的影響力。 當天還有 12：30 舉行的分論壇 「 中國：開放與繁榮 」 聚集了原中國銀行業監督管理委員會主席劉明康、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫、保利集團黨委書記、董事長徐念沙和清華大學金融研究院副院長朱寧等嘉賓。

據新浪財經根據議程不完全統計，今年阿里巴巴 (BABA-US)、華為和京東 (JD-US) 都將有五人以上的公司高層團隊出席年會。 今年 阿里巴巴 集團創始人兼董事局主席馬雲將繼續出席年會。同時 阿里巴巴 方面的參會高層嘉賓還有 阿里巴巴 CEO 張勇、 阿里巴巴 集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明、螞蟻金服 CEO 井賢棟、螞蟻金服副總裁趙穎等。

華為方面則由董事長孫亞芳領銜，出席高層包括華為副董事長兼輪值 CEO 郭平、華為副董事長、輪值 CEO 胡厚崑、華為副董事長兼輪值 CEO 徐志軍、華為常務董事徐文偉等。

京東方面， 京東集團董事局主席兼 CEO 劉強東首次參會，帶領公司高層包括京東集團國際業務總裁鄭孝明、京東首席戰略官廖建文、京東金融集團首席執行官陳生強、京東首席人力資源官及首席法律總顧問隆雨出席年會。

同時，馬雲將在當地時間 1 月 24 日 11：30-12：15 參與年會論壇環節 「 推動電子商務發展」，論壇主題為 「 如何制定有利於新興企業的數字化政策和實踐操作指南？」旨在討論消除國際電子商務的障礙為小企業擴大出口機會。

劉強東則在同日 14：15-14：45 有場一對一對話， 「 洞察力，新觀念 」 會議：對話劉強東，主題為 「 了解他如何通過供應鏈管理，加快推動零售業的技術轉型 」 。對話嘉賓為凱雷投資集團聯合創始人大衛 · 魯賓斯坦（David M Rubenstein）。

中方企業界參與的重要環節還包括，螞蟻金服 CEO 井賢棟和宜人貸董事局主席唐寧將於當地時間 1 月 24 日 15：30-16：30 參與分論壇 「 共同促進金融普惠 」 。論壇將探討， 「 在一個分化的世界中，我們如何在金融普惠方面持續取得進步？ 」

百度 (BIDU-US) 總裁張亞勤將在當地時間 1 月 25 日 16：30-17：30 參與 「 科技巨頭的影響力 」 論壇，探討 「 隨著科技企業在全球範圍內進行跨行業擴張，商業模式的發展面臨哪些限制？ 」

創新工場創始人兼 CEO 李開復將於當地時間 1 月 26 日 11：00 –12：15 參與論壇 「 讓人工智慧造福下一代 」 ，討論主題為 「 如何確保人工智慧成為負責人、包容性的工具，使之造福下一代 」