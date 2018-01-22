靜坐逾24小時 長榮空服抗議過勞喊話高層面對

抗議過勞航班，桃園市空服員職業工會自 21 日上午 9 點 30 分在長榮海運門口展開 57 小時靜坐活動，截至目前已超過 24 小時，抨擊長榮航空仍不承認空服員過勞事實，已正式遞出邀請函，邀請長榮高層到靜坐現場與工會協商，並傾聽組員心聲、體驗過勞。長榮航空則回應，所有空服員排班不但符合相關法令規範，還在優於法令的原則下，持續增進空服員勞動條件，對工會影響民眾「行的權利」深感遺憾。



▲空服員靜坐截至今（22）日上午已超過 24 小時。（圖／桃園市空服員職業工會）

桃園市空服員職業工會與長榮航空針對過勞航班協商未果，工會自 21 日上午 9 點 30 分在長榮海運門口展開 57 小時靜坐活動，今日上午仍有數名空服員在現場靜坐抗議，持續時間已超過 24 小時，並抨擊長榮航空仍然不承認空服員過勞事實，對媒體重複「航班合法、打開協商大門、持續改善勞動條件」說法。

工會提出六大過勞航班，包含台北舊金山（BR08/07）、台北布里斯本（BR315/316）三天班應改為五天班；台北東京（BR192/191、BR198/197）、台北北京（BR716/715）與高雄東京（BR108/107）當天來回應改為過夜班。



▲半夜依然有下班的空服員前來聲援。（圖／桃園市空服員職業工會）

工會指出，高雄東京、台北北京等航班瀕臨超時（12 小時），只要一遇到 delay 就會超時，長榮航空也在去年通報超時 68 次，還有被勞檢違法的紀錄；而台北東京、台北布里斯本與今年開始實施的台北舊金山雖然未違法，但外站休時時數也在法律最低規範的邊緣，機上工作強度高，再加上跨時區時差問題，都使空服員需要更長的休息時間。



▲為抗議過勞航班，長榮航空空服員在長榮海運門口展開 57 小時靜坐活動。（圖／桃園市空服員職業工會）

對此，長榮航空針對工會提出的六大過勞航班回應，已主動檢視航班特性、工作強度及綜整組員意見，安排相關配套措施並適用於所有航班，例如周日出發之台北舊金山（BR08/07）、台北北京（BR716/715）等航班早已增派 1 名空服員；松山羽田（BR192/191）已延長銜接下一趟勤務之間隔時間；桃園成田（BR198/197）、高雄成田（BR108/107）亦已同時增派人力及延長銜接下一趟勤務之間隔時間；另桃空職工訴求台北布里斯本（BR315/316）目前空服員服勤天數為 4 至 6 天班。

另外，長榮特別對今年一月才增班的台北－舊金山（BR08/07）航班回應，該班型全年只有 52 班，若以全部 4,600 名空服員計算，有些人一年或數年才會飛到一次，且在舊金山當地停留時間為 28 小時 20 分，扣除機場通關及往返飯店之交通時間，空服員在舊金山當地休息時間還有 25 小時 40 分，與其他部分飛舊金山航班的外站休息時間相同，另外也安排空服員服勤前 1 日與服勤後 3 日休假。長榮強調，對工會之理性訴求予以尊重及持續溝通，並在可行、合理的範圍內，逐步增進員工勞動條件及福利。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』