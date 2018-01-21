旅遊支出年年衝高 春節海外行刷卡也能賺回饋省荷包

根據行政院主計總處統計，國人出國旅遊消費總支出年年成長，包含國際機票費、簽證費、旅館費及國外消費支出等，從 2014 年新台幣 6034 億元，到 2015 年 6642 億元，再到 2016 年新台幣 7216 億元。

也由於新台幣匯率從去年以來大幅升值，1 月 19 日新台幣兌美元更升破 29.5 元，收在 29.43 元再創逾 4 年新高，在新台幣升值帶動下，市場也看好今年出遊商機，尤其寒假將到來，距離農曆春節也剩不到 1 個月，銀行業搶攻旅遊消費商機，祭出刷卡優惠。

永豐銀行就與百家旅行社，單筆刷滿 3 萬元即享旅遊金、最高回饋 3 千元，國外消費刷外幣則享最高 3% 回饋，提供卡友首季海外旅遊也能省荷包的優質選項。

台新銀行則與全台各旅行社刷卡單筆滿額並登錄享限量好禮，至 1 月 21 日止，滿 3 萬元贈國際知名品牌光纖鑽白瞬亮淨膚棉，滿 6 萬 8000 元贈新光三越禮券 800 元，滿 8 萬元再享環宇商務禮遇通關 2 次。

中信銀行則與 35 大指定旅行社合作，至 2 月底，單筆刷卡消費滿額贈，滿 7 萬元送旅行袋及頸枕 2 件組，滿 15 萬元送 24 及 20 吋行李箱。

玉山銀行至 1 月底提供指定旅行社刷卡滿額登錄贈刷卡金，累積滿 5 萬贈 500 元，累積滿 10 萬贈 1100 元，累積滿 15 萬元贈 1800 元。



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