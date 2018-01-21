〈外銷訂單〉去年12月拚連17紅 全年可望創歷史新高

經濟部統計處將在明 (22) 日公布去年 12 月外銷訂單，預估可望延續 11 月正成長表現，持續挑戰新高，寫下連 17 紅，去年全年接單金額可望創歷史新高。

根據經濟部上月公布的資料，去年 11 月外銷訂單 486.9 億美元，創歷年單月新高，月增增 4.5%，經季節調整後增 1.5%，年增 11.6%，為連續 16 個月正成長，若以新台幣計算則年增 5.8%；其中，資訊通信產品及電子產品雙雙創下歷年單月新高；累計去年前 11 月外銷訂單 4443.3 億美元，創歷年同期新高，年增 10.2%。

經濟部表示，展望未來，由於國際品牌行動裝置銷售遞延、年終銷售旺季帶動消費性電子需求擴增，加上車用電子、AI 人工智慧、高效能運算、物聯網等新興應用持續拓展，有助 12 月資訊通信及電子產品的接單維持高檔；另外，受惠於全球經濟穩定回升、國際油價及鋼價緩步上揚，塑化及基本金屬接單可望續增。

根據外銷訂單受查廠商對 12 月接單看法，預期接單將較 11 月增加之廠商家數占 20.6%，持平者占 55.1%，而減少者占 24.3%，以家數計算的動向指數為 48.2；若以接單金額計算之動向指數則為 50.7，預期 12 月整體外銷訂單金額將較 11 月增加。其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 51.8、50.5 及 51.5。

根據統計，外銷訂單歷史最高紀錄為 2014 年的 4728 億美元，去年前 11 月外銷訂單金額累計已達 4443.3 億美元，統計處先前預估，12 月延續 11 月的成長勢，單月接單金額約介於 485-495 億美元，可望再創新高，去年全年外銷訂單約 4928-4938 億美元，年增 10.9-11.1%。