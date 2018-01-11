出國旅遊旺季到 銀行、旅行社結盟送旅遊金正夯 刷對卡更好康

隨著農曆春節與寒假到來，銀行業者推刷卡最高 3% 旅遊金回饋、搶攻國外旅遊旺季。據統計，民眾出國旅遊消費總支出突破新台幣 7000 億元、連續 3 年攀升，在新台幣升值帶動下，看準今 (2018) 年出遊商機可期，銀行與旅行社結盟滿額送旅遊金，且紛紛推出海外刷外幣消費再回饋的優惠。

以永豐銀行為例，與雄獅、可樂、東南等百家旅行社，單筆刷滿 3 萬元即享旅遊金、最高回饋 3000 元；國外消費刷外幣則享最高 3% 回饋，提供卡友首季海外旅遊也能省荷包的優質選項。

以台新銀行卡在 1 月 21 日前消費，全臺各旅行社刷卡單筆滿額並登錄享限量好禮，滿 3 萬元贈雅頓光纖鑽白瞬亮淨膚棉乙盒，滿 68000 贈新光三越禮券 800 元，滿 8 萬再享環宇商務禮遇通關 2 次。

中信銀行卡友即日起至今年 2 月 28 日止，於活動期間內完成登錄，在國內 35 家指定旅行社刷中信卡 (包含信用卡與簽帳金融卡)，單筆滿新台幣 7 萬元、即可獲得旅行袋與頸枕 2 件組（限量 3700 組），單筆刷卡消費滿 15 萬元、可獲得 24 吋與 20 吋行李箱組，年底前刷中國信託 LINE Pay 卡最高還可享 3% LINE Points 回饋無上限。另推出全球知名訂房網最高 9% 折扣、多家航空公司機票購票優惠。

第一銀行「一起旅行趣」滿額贈活動，則是與喜鴻、雄獅、東南、長汎（桂冠）、可樂及燦星等 20 家指定知名旅行社合作，今年 1 月 31 日前，刷 2.5 萬元送刷卡金 200 元，分期刷 6 萬元送刷卡金 600 元，卡友必須在活動期間內登錄。刷 Wonderful 星璨卡再享 2％現金回饋。

兆豐銀行攜手全台 16 大旅行社，推出刷卡滿額最高贈 1888 元刷卡金優惠，包括雄獅、可樂、東南及燦星等各大旅遊業者，卡友只要刷達門檻、登錄後即可獲贈限量刷卡金。最低單筆滿 3 萬即可享回饋金，至 107 年 2 月底前皆適用。

兆豐銀也精選各家旅行社的優惠行程，無論是日韓的短程線，或紐澳的長程旅遊，刷兆豐卡最高可獨享 2000 元折扣。而民眾出遊最喜歡打卡分享美照，不可或缺的網路分享器更是必備品，兆豐銀行也特地與「jetfi」合作，只要刷兆豐信用卡租用 WiFi 上網分享器，便能享有租金 65 折的超殺折扣。

熱愛自由行的民眾，則建議可多利用「兆豐 e 秒刷鈦金卡」，在各大知名訂房網站，還可享網購最高 4% 的超高回饋。還有 TourTalk 日韓泰隨身即時翻譯旅行管家 10 天免費的優惠，以及日韓 Wifi 日租只要 99 元的破盤價，讓卡友輕鬆旅行。

國人最愛日本 選對卡別更好康

根據統計，自 2015 年起日本已晉升為國人出國首選，近 2 年春節期間，國人赴日更高達 70 萬人次。隨日圓貶至近年低點，銀行業者也同步推出刷卡滿額回饋旅遊金，以永豐銀行為例，即日起至 6 月 30 日，於日本關東購買東京鐵塔大瞭望台入場券、並使用永豐 JCB 信用卡支付消費全額、即享 7 折優惠。

持中信卡消費享日本 0101 丸井百貨及三井購物園區 9 折優惠，知名 3C 家電賣場 BIC CAMERA 可享最高 15% 折扣。持中信卡於網路旅遊體驗平台 KKday，除享體驗行程 95 折優惠，再加碼韓國地區滑雪行程買一送一，指定行程享最低 88 折、體驗日本冰雪行程 9 折優惠。

現在申辦年前核卡 年終購物也有好禮

距離農曆春節還有一個月，民眾現在申辦信用卡，剛好趕上年底採辦好時機，搶優惠更搶好禮；以永豐銀行為例，新戶只要透過網路申辦指定信用卡，並於核卡後 30 天內刷 3 筆各 599 元以上並完成登錄，即享好禮 2 選 1，包括 REBACCA 24 吋行李箱或刷卡金 500 元。

為讓春節期間安排國內旅遊消費的民眾同享優惠，永豐銀行另外特選 SOGO 百貨、遠東百貨、微風廣場、夢時代等百貨公司，當日單店刷永豐信用卡滿額即送限量百貨禮券、商品券或抵用券 1 份。