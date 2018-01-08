〈日圓狂貶〉旅遊業日本行程熱賣 惟匯率雙面刃恐衝擊日客來台

隨著新台幣元月以來強勢走升，台灣銀行今 (8) 日日圓現鈔賣出價貶至 0.2629 元，續創 2 年半新低，激勵哈日族到銀行搶換日圓，國內旅遊業龍頭雄獅 (2731-TW) 表示，新台幣升值有刺激國人出國意願的效果，寒假和農曆春節檔期系列行程的銷售速度明顯較往年快，短程線仍以東北亞最受旅客青睞，日本北海道多數行程已售罄，僅剩零星散位。

不過，匯率是雙面刃，新台幣強勢相對不利外國旅客來台，儘管相關業者目前表示暫無看到明顯的影響，不過，後續仍要留意以日客為主要客群之一的飯店業者如晶華 (2707-TW)、國賓 (2704-TW)、亞都 (5703-TW) 等。

雄獅指出，去年一年日圓匯率持續處在低檔，日本仍高居國人最愛旅遊目的之冠，因此，去年光是日本線業績就成長超過 20%。

由於新台幣升值提升國人出國意願，雄獅表示，在去年旅展檔期間推出的寒假與農曆春節檔期系列行程，銷售速度明顯較往年快，尤其北海道多數行程已售罄；另一方面，長程線因英鎊匯率走跌，也使赴英旅遊的人次大增。

若從 Booking.com 公布去年「8 大台灣人最愛亞洲購物城市」來看，同樣因日圓匯率持續創低，使日本的城市一口氣拿下前 5 個名次，其中，以美食、完善商圈聞名的「大阪」榮登台灣人最愛購物城市冠軍，以美味拉麵聞名的「福岡」、距離台灣最近的「沖繩」、擁有豐富自然藝術特色的「札幌」，以及「名古屋」則分別搶占榜單第 2-5 名，呼應民眾搶購日圓前往日本採購的現象。