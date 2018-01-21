春節加班機卡關返台難 海基會稱台商能理解

為了懲罰大陸籍航空公司飛行 M503 爭議航路，2018 兩岸春節 176 航班加班機，包括東方航空 106 班、廈門航空 70 班，至今仍未經過我國民航局審核過關，預計 5 萬人受影響。海基會今 (20) 日表示，已主動了解台商需求，台商也都能體會政府堅持飛安的必要性。

海基會表示，18 日第一時間即「主動聯繫」中國大陸上海、南京、福州等受影響八個航點的台商協會，了解台商的需求與問題。海基會向相關台商會長詳細說明，民航局暫不予核准相關春節加班機，主要考量在於「飛安疑慮」，包括 2015 年兩岸雙方協商的過程與細節，今年一月初，中國大陸逕自開啟 M503 等航路，導致我方終端管制區風險遽增，確實造成飛安的顧慮。

海基會指出，向台商溝通過程中，反覆強調「安全第一」的重要性，將盡力協助滿足台商返鄉過年的需求與期盼，讓台商們「平安回家」則是更重要的考量。

海基會指出，經主動聯繫溝通與詳細說明，各地台商會長都能理解政府堅持「飛安」的必要性，以及「安全回家」的重要性，希望政府在台商權益與飛安顧慮之間，解決台商返鄉過年的需求，建議雙方針對飛安應儘速展開「技術性協商」，徹底解決問題。

台商擔心春節加班機卡關，可能導致機票上漲，或許多人被迫選擇留在中國大陸過年，傳出海基會主辦的春節台商聯誼活動可能取消。海基會回應表示，春節台商活動是歷年來重要的台商聯誼活動，目前持續連繫籌辦當中。

針對春節加班航班仍未獲核准，廈門航空 19 日發表聲明，表示已賣出超過 1 萬多張機票，預估春節將超過 2 萬名旅客會搭乘廈航兩岸加班機，受台灣方面干預，加班機可能無法執行；廈航指出，公司經濟損失事小，但對兩岸民眾帶來極大不便，呼籲台灣部門順應民意滿足民眾需求。

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