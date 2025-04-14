〈台幣〉升1.95角收32.51元寫近4個月新高 央行力擋熱錢爆史上第六大量
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-14 18:58
美元指數走弱失守 100 大關後，新台幣兌美元匯率跟隨主要亞幣一路走強，今 (14) 日一度升破 32.5 元關卡，雖央行強力防守阻升，但終場仍勁揚 1.95 角，收在 32.51 元，為連 7 升，創近 4 個月以來的新高，台北及元太外匯市場總成交值衝出 36.215 億美元天量，寫下史上第六大的成交量。
外匯交易員指出，新台幣兌美元匯率今天一早以 32.66 元開後，隨即湧現外資強勁匯入力道，投信亦積極匯回海外投資款，使得匯價一舉衝破 32.6、32.5 元兩道關口，盤中一度強升 2.6 角、升抵 32.448 元，創下逾 4 個月以來的盤中新高。
匯銀人士分析，美債向來被視為避險資產之一，但上周 10 年期公債從跌破 4% 火速漲回 4.5%，讓資本市場信心動搖，市場出現一波拋售贖回美債潮，加上日元、歐元強升讓美元指數一路貫穿 100 大關，顯見市場對於美元避險地位也漸失信心。
這波升勢來得又急又猛，迫使央行擴大調節力道，新台幣兌美元終場仍強升 1.95 角，收在 32.51 元，已呈連續 7 個交易日走升，累計升值多達 6.86 角或 2.11%，回到 2024 年 12 月中旬的水準。
觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，韓元領銜強升 1.17%，新加坡幣升值 0.63%，新台幣亦升 0.60%，人民幣升值 0.30%；日元則回貶 0.17%，越南盾貶值 0.38%。
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