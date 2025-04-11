〈台幣〉美元轉弱 連6升收32.705元創近2個月新高 單周強升3.83角

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-11 18:02

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台北股匯今 (11) 日連袂走強，加權指數翻紅大漲逾 500 點，新台幣兌美元匯率也在外資匯入下，終場強升 1.63 角，收在 32.705 元，為連 6 升，並創下近 2 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值爆出 28.645 億美元，為 5 個月以來的最大量。

新台幣兌美元本周累計強升 3.83 角或 1.17%，周線拉出連二紅。

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新台幣兌美元今天開盤價為 32.83 元，盤中一度升抵 32.668 元，外匯交易日指出，這波升值潮來得又急又快，迫使央行轉為進場阻升，避免傷害台灣出口競爭力。

市場持續消化美國總統川普關稅政策的戲劇性逆轉，美元持續走弱，日元、歐元表現強勢，使得美元指數應聲跌破 100 關卡，為 2023 年 7 月以來首見。

根據央行統計，美元指數單日重挫 2.66%，歐元狂升 3.05%，日元亦勁揚 2.4%，其他亞幣同步走揚，韓元大升 1.71%，新加坡幣升值 1.32%，新台幣升值 0.50%，人民幣亦升 0.33%。