年後轉職潮 公司想留人要加薪7410元

過完農曆新年後，馬上要迎接一波年後轉職潮，根據人力銀行調查，換工作第一個考量要素仍是薪資待遇，且新職薪資至少必須較原職高出近 18 個百分點，上班族才會行動；至於企業想要留人，調查也統計上班族平均要增加 7,410 元才會心甘情願留在原公司繼續打拚，只有 3 成上班族不為所動，認為離職與薪資無關。

農曆年前後是轉職高峰，為了解上班族的轉職意願，1111 人力銀行針對上班族進行「上班族轉職意願調查」，結果顯示上班族在轉換工作時，薪資待遇仍是第一考量要素，其次則是離家遠近、員工福利、工作內容及工作環境，且期待轉職後的平均月收入為 41,637 元，整體而言，新職薪資至少必須較原職高出近 18 個百分點，上班族才會行動。

至於上班族面臨工作抉擇時，不免會向外諮詢求助，調查也顯示出，有將近 4 成 6 的受訪者會選擇尋求非自然力量，且女性高於男性；其中，以到廟裡抽籤擲筊占 29.7% 居多，其次則是禱告、算命批流年、參考星座及抽問塔羅牌等，另有 5 成 4 人則完全相信自己的判斷。

此外，企業為了留人，到底要加薪多少才會打消員工離職念頭？調查指出，有 7 成受訪上班族表示願接受加薪留人，平均增加 7,410 元就會心甘情願留在原公司繼續打拚，另有 3 成則不為所動，認為離職與薪資無關。

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