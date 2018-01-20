年前離職公司拒給年終法院這樣判

年關將近，許多上班族都期盼著能夠領到年終，慰勞自己一整年的辛苦。一名任職於科技公司的郭姓男子，在年底向公司提出辭呈，起初公司向該名男子表示，年終獎金屬於「固定薪資」，但之後公司反悔，以工作效率不彰為由，拒絕發放年終獎金，男子怒向法院提告，最終獲判勝訴，順利拿回 11 萬元的年終獎金。

郭姓男子以 6 萬 4000 元的月薪錄取新北市某間科技公司，當時的聘雇合約中提到「保障年薪 14 個月，每月薪資含本能給、職給、伙食費以及全勤獎金，共計 12 個月，另外保障年終 2 個月」，因此法院的判決書認為，年終獎金應該屬於固定薪資的性質，郭姓男子應該要拿到 2 個月，也就是 11 萬 2000 元的年終獎金。

然而，郭姓男子在年底提出辭呈，並於年底離職，公司卻改口表示，年終獎金是為了改善勞工範圍，不應列入工資，並認為郭姓男子工作績效不彰，必須在職才能夠領取，因此拒絕給付。

法院原先的判決為，年終屬於勉勵性質，因此將郭姓男子的申請駁回，但郭姓男子上訴，合議庭認為雇傭合約當中有明確記載「保障」兩個字，所以公司有義務給付，因此二審判決郭姓男子勝訴，且不得再上訴。

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