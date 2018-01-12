加薪不成去年53%的人反遭變相減薪

▲政府呼籲企業為員工加薪，不過 yes123 求職網調查發現，去年有過半數勞工反而遭到變相減薪。（示意圖／取自 CC0 圖庫） ▲政府呼籲企業為員工加薪，不過 yes123 求職網調查發現，去年有過半數勞工反而遭到變相減薪。（示意圖／取自 CC0 圖庫）

政府喊話企業為員工加薪，不過現實殘酷，人力銀行今 (12) 日公布最新調查，過半數的人去 ( 2017 ) 年反而慘遭變相減薪，包括年終獎金縮水、刪減加班費或分紅縮水。至於上班族未被加薪的時間逐漸延長，去年達 2.4 年，創 5 年新高，因此勞工薪資滿意度僅 40.2 分，創 5 年新低。

解決低薪民怨，自前行政院長林全時代起即多次向工商團體公開喊話，呼籲為員工加薪，不過， yes123 求職網今日公布「薪資滿意度與窮忙世代調查」，高達 53.4% 的人透露，去 (2017) 年曾經碰過「變相減薪」，在複選狀況下， 59.4% 的人「年終獎金縮水」、 36.6% 「刪減加班費」、 29.7% 「分紅縮水」，其他還包括「刪減績效獎金」( 22.8% )以及「刪減三節獎金」( 18.8% )。

調查並發現，國內勞工薪資長時間停滯不前，1 年 (含) 以上「沒調薪」的比例高達 82.3% ，平均則是 2.4 年，代表上班族大概有 876 天沒被加薪，時間創 5 年以來新高，近 5 年未調薪時間呈現逐年延長趨勢。

至於上班族在狗年的調薪期望值，平均為 4498 元，以經常性薪資 39865 元估算，大約要加薪 11.3% 才夠。而衡量在今年替自己「最快的」加薪方法當中， 55% 覺得是「成功跳槽，而且換到薪水更高的公司」， 42.3% 「靠投資理財，而且有獲利」， 33.3% 「選擇下班後或休假時去兼差」。

在被凍薪甚至變相減薪下，勞工評估自我的薪資滿意度，平均分數只有 40.2 分，低於去年的 43.4 分，更是 5 年新低。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』