滴滴出行app叫車平台19日上線 2千名計程車司機加入

滴滴出行叫車平台 19 日上線，消費者又多了一個手機 app 叫車選擇，這個叫車平台是由樂迪科技公司代理，提供叫車服務，樂迪的低資本額以及是否有中資背景，令人疑慮。樂迪公司強調，沒有陸資，跟滴滴的合作，只有軟體授權跟商標使用而已。樂迪同時表示，支付金流都會透過在地銀行，個資處理後台則設置在香港。

滴滴出行 app 叫車平台，透過去年 11 月才成立的樂迪科技，搶進台灣叫車市場，19 日宣布上線試營運，推出「滴滴計程車」，目前已有 2 千名司機上線。

樂迪科技總經理王慈雍解釋營運模式，滴滴平台負責客戶端的行銷推廣及車輛的資訊謀合，但是由車隊派遣計程車，提供運輸服務，計程車的管理及司機訓練，也都是由合作車隊負責，乘客要支付的車資，就是現在的計程車費，「計程車的部分，就是按照台灣公定的價格去收費。」

樂迪科技在商業登記上的資本額只有 20 萬，加上滴滴出行就是中國大陸公司，不論是資安，還是資金，都令人質疑，王慈雍說，20 萬是初期他個人的資金而已，目前還在募資，希望找到歐美或香港的資金，也強調不是中資，「我們是把他用代理的方式進來，所以這個平台跟資金是兩方面，平台確實是我們代理了滴滴的平台，我們的投資人也沒有中資的疑慮，目前我們的投資人都非陸資，目前也是在海外希望能吸引歐美或香港的資金進來。」

司機跟乘客的資料儲存及處理後台，則是設置在香港，王慈雍說，也不排除尋找其他資料後台。

至於支付車資的方式，試營運期間從現金擬付開始，再引進第三方支付，以智付通做為支付平台，王慈雍說，金流在地化，也可以消除消費者的疑慮。

中廣記者陳儷方台北報導。