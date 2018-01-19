高盛：就算這次避免政府關門 對市場來說風險只會變得更大

摘要：高盛認為，「政府關門」這幾個字看起來很可怕，但它的影響溫和多了。如果再一次使用權宜之計避免政府關門則並非好事，隨著債務上限的截止日期到來，下個月經濟和金融市場面臨的風險更高。

台北時間周五早上，美國眾議院通過了一項臨時支出法案，為避免政府關門取得初步進展。但在離美國政府關門大限僅剩不多時間裡，該法案還將提交參議院投票。

去年 12 月 21 日，美國國會參議院和眾議院分別通過了臨時撥款法案，在最後關頭避免了聯邦政府於 23 日關門。當時這一臨時法案可以讓聯邦政府運轉至今年 1 月 19 日，為國會兩黨爭取了更多時間討論截至今年 9 月底的 2018 財年餘下預算。

最新臨時支出法案如果通過，將維持政府運作至 2 月 16 日。

但高盛認為，如果再一次使用權宜之計避免政府關門並非好事，不過是將需要解決的問題拖延到一個月後而已，而到時候市場將面臨的風險會比現在大得多，主要出於以下三個方面的考慮：

首先，本來就難以達成的共識一個月後可能會變得更難。下個月，國會面臨的立法事項包括 2018 財年餘下預算，增加 2018 和 2019 財年的支出上限各 1000 億美元、額外的救災資金、暫停債務上限至 2019 年以及移民政策有關協議。

其次，下個月再次使用臨時法案作為權宜之計的難度更大。國會民主黨人預計不會接受下個月再次使用臨時支出法案來拖延時間，因為希望保留 DACA(童年入境暫緩遣返) 計劃的民主黨人必須在 3 月 5 日截止日期到來前解決問題。川普去年 9 月宣布廢止 DACA，這一命令將在今年 3 月 5 日開始執行，而民主黨人希望在預算法案中保留 DACA 計劃。此外，大部分議員預計將會對再次使用臨時法案拖延時間持謹慎態度。

再次，下個月經濟和金融市場面臨的風險更高，因為債務上限的截止日期也將到來。目前看來，財政部似乎把債務上限的截止日期定在了 2 月 28 日。由於減稅將抵消強勁的財政收入增長，目前對財政狀況做預測特別困難，但財政部的預測對於高盛來說顯得有些保守，高盛認為美國財政部在 3 月上旬都有能力繼續借款。

如果政府真的關門了 影響又有多大？

而實際上，「政府關門」這幾個字看起來很可怕，但它的影響則溫和多了。首先，只有部分政府部門會真正完全關閉，在過去的例子中，約 40% 的聯邦政府工作人員被迫無薪休假，而另外 60% 負責醫療、安全或財務工作的人員則繼續履行職責。

高盛預計，每關門一個星期將導致第一季實際 GDP 環比增長減少約 0.2 個百分點，而這個影響預計將在下個季度發生逆轉。當然，如果關門持續數周，每周對經濟的負面影響可能會輕微上升，因為到時聯邦政府的採購也將受到波及。

但如果國會投票通過對聯邦工作人員進行補償金追溯，就像歷史上政府關門中曾發生的一樣，那麼關門就不會對個人收入產生影響。

儘管如此，長期的政府停擺將會打擊消費者信心。

在此前三次的政府關門事件 (1995 年 11 月，1995 年 12 月至 1996 年 1 月，2013 年 10 月) 中，美國經濟咨商局和密歇根消費者信心在當月平均下降了 7 個點，並在次月反彈約一半降幅。

市場如何反應？

從歷史上來看，只要債務上限問題不涉及其中，政府停擺對市場的影響也有限。

在上述的三次關門中，美國略有下降，但在 2013 年，由於債務上限問題逼近，美元進一步走低。在關門初期，公債殖利率反應不大。

而股市的反應則並不一致，在 1995 年 12 月和 2013 年 10 月的關門事件中，股市輕微下跌，在 1995 年 11 月的政府關門期間，股市變化不大。

除了上述三次關門事件，20 世紀 80 年代也發生過數次政府停擺，都只持續了幾天，當時在關門初期，股票價格略有下跌，但其它資產的價格變化都十分有限。



（圖片來源：Zerohedge）

以下為 1976 年以來的美國政府關門事件和持續時間：

（圖片來源：Axios）

『新聞來源／華爾街見聞』